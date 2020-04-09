港超聯Gel頭界代表　謝德謙你問佢答

繼香港飛馬的佐佐木周之後，「大頭」邀請了冠忠南區「靚佬」門將謝德謙，在Facebook專頁「我撐本地波」的環節《我撐同球員傾吓偈》中，親自回答球迷朋友的問題，大談「湊女經」和Gel頭心得。

Ｑ：平時開波前會落幾多Gel？如果比賽期間個頭亂咗咁點執番正？

謝德謙：其實我10分鐘就整完晒個頭喇！比賽亂咗就唔理佢！集中比賽緊要啲。

Ｑ：你覺得自己同『唐文』，邊個Gel頭技術好啲？

謝德謙：咁又真係唔知喎！搵日要出嚟鬥過先知！

Ｑ：『謙仔』湊女辛苦嗎？疫情下壓力大咗，有冇苦水要吐？

謝德謙：辛苦呀！尤其我個女精力超旺盛，每日幫佢放電都幾辛苦！要諗盡辦法！

Ｑ：係咪開始為退役打算？想做乜嘢工？

謝德謙：其實已為將來打算緊，評述員、守門員教練已開始進行或準備中，另外會有多一個新方向，到時開始咗再同大家講。」

Ｑ：如果畀你揀，你想自己喺港超絕殺入波定係踢港隊正選？」

謝德謙：我最想係我入波，幫香港隊絕殺對手。

Ｑ：點睇利安高？

謝德謙：好波！呢個球員真係有質素，同佢做隊友應該會開心過做對手。

Ｑ：退役後有咩打算？有無諗過做教練？

謝德謙：我都幾鍾意做龍門教練，應該會向呢方面發展。

Ｑ：有冇覺得既生瑜何生亮？

謝德謙：咁又無喎！足球就係有能者居之，何況可以踢到依家咁，我已經好心足。

Ｑ：不如分享最難忘嘅一埸比賽。另外，我見你都有儲開tomica車仔，搵日交流吓。

謝德謙：

最難忘會係公民『銀牌』決賽對南華，落後3球最後射12碼贏埋！tomica梗係要交流啦！

Ｑ：你認為守門員最重要嘅特質係咩？

謝德謙：冷靜同埋小心！唔容許有任何犯錯。

Ｑ：謝德謙好波！有冇好嘅釣魚地方介紹？

謝德謙：我依家鍾意出船釣或者自己扒隻獨木舟出海釣！

Ｑ：你哋第時會唔會同囡囡報啲咩興趣班？你會教佢踢波嗎？

謝德謙：佢鍾意咩都會畀佢學，我同老婆都主張開心童年。

Ｑ：點解當年畀杜斯亞睇中都唔外流？

謝德謙：因為當時只係邀請我去試腳，同一時間公民要準備踢『亞協盃』，所以婉拒咗對方。

Ｑ：其實你真係好有星味，小弟覺得你係呢10年港超其中一位代表球員，又靚仔又有球迷緣；讚完之後就想問，如果你唔做守門員，你會想踢咩位置同埋點解？

謝德謙：多謝你，過獎喇！如果我唔做守門員應該會踢前鋒，因為畀人射得多都想射番人。

Ｑ：你點樣分配球員、評述員、市場推廣同管理公司嘅時間？

謝德謙：球員永遠第一位，賽前3日唔會工作，另外要放棄晒去玩嘅時間，就可以分配到，所以真係要取捨。

Ｑ：好想知依家冇波操嘅日子，你用咩方式去操練Keep住自己嘅狀態？

謝德謙：日日喺屋企做運動，遲啲會拍幾條片同大家分享吓。

Ｑ：對你最有印象係你當年加盟太陽飛馬嘅時候，本身以為你坐正，點知球會簽多個澳洲門將泰臣令你出場機會大減，但你選擇操Fit自己爭取教練信任，而唔係自暴自棄。呢段經歷係咪你球員生涯嘅轉捩點呢？依家睇番有冇啲咩特別嘅感受？呢段經歷對你日後喺南區長期擔正，同交出好表現有冇影響？

謝德謙：我好多謝『CowSir』嗰陣簽我，去到先知原來自己仲有好多不足，對我之後去到南區有好大幫助。

Ｑ：你會點揀港超聯頭3位腳頭重嘅球員？

謝德謙：基奧雲尼、文迪斯同劉學銘。

Ｑ：會唔會代入球員角色去評述比賽？

謝德謙：當然會，因為有啲情況只有球員先會感受到。