「小鋼炮」離開多蒙特　向利物浦送秋波

2014世界盃德國隊捧盃功臣馬里奧葛斯，近日親自證實季尾約滿後離開多蒙特，回復自由身嘅佢希望衝出德甲，呢位「球壇小鋼炮」向利物浦大送秋波，表示與恩師高普時有聯絡，想去紅軍之心路人皆見。

馬里奧葛斯職業生涯只效力過兩間球會，分別係多蒙特同拜仁慕尼黑，27歲嘅佢今夏與多蒙特約滿後，下定決心離開：「經過慎重考慮後，我宣布要為自己職業生涯作出改變，尋求新挑戰。」

早前有傳聞，葛斯與多蒙特續約談判並不順利，在疫情爆發之前，多蒙特要求佢減薪30%，當時葛斯已有離隊打算，但冬窗期間並無其他球隊接洽，近期疫情爆發，葛斯同球會再無議價空間，決定於今夏約滿後離隊。

馬里奧葛斯在2014世界盃決賽，為德國隊一箭定江山1比0擊敗阿根廷，該仗亦係佢事業高峰。講到離隊後去向，佢話一直同啟蒙恩師高普有聯繫：「當年我17歲，係高普將我提拔上一隊，我哋經常聯絡。」想去利物浦講到出口。