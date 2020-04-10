出世被遺棄　中國娃娃成美國奧運爭金希望　

『生死或者你不能決定，但自己的人生你卻可以掌握！』當年被父母遺棄的中國娃娃，即使被歧視過、被取笑過，這位棄嬰在體操舞台上將不可能變成可能，搖身一變為當今美國體操隊的重要一員，戴上了世界冠軍的光環，但她的夢仍未完....突如其來的世紀疫情，即使打亂了部署，或者是她圓夢的一個契機。

「我叫摩根‧賀特(Morgan Hurd)，中文名叫吳穎思(YingsiWu)...11個月大的時候(從中國)來到美國和媽媽一起生活....」3年前Morgan Hurd吳穎思在蒙特利爾世界錦標賽贏得女子全能金牌後，一鳴驚人，一個其貌不揚、代表着美國的華裔少女令全世界注目，再加上她的身世背景，令她的知名度大增。

「2001年在廣西梧州出世，被親生父母遺棄在醫院門口的樓梯，不久後被送到孤兒院，11個月大被來自美國因不育的牙保護士雪莉(Sherri)收養，3歲起開始練體操，最喜歡就是高低槓.....」這段兒時經歷，Morgan差不多每次接受訪問都講一次，但她沒有因為自己是「棄嬰」而自卑，在養母雪莉的悉心栽培下，她更學懂逆境自強及把握機會。

過去幾年講起美國體操隊，很多人直接會想起擁有19個世界冠軍的「黑珍珠」比莉絲，但近年Morgan的表現，也成為粉絲心中的另一所愛。當今的美國體操隊已人滿之患，隊內要爭取代表資格絕對不易，上月Morgan就在2020美國盃再顯實力奪冠，為踏上奧運舞台鋪路：「我很想證明給大家知，即使我錯過了去年的世錦賽，但也是值得及有能力在奧運爭逐。」事實上，早前在訓練營比拼中，她僅是不敵於比莉絲位列次席。

重提去年落選世錦賽打擊，吳穎思承認當時猶如當頭棒喝，已經擁有世界冠軍（17及18年）名銜卻榜上無名，遇上生涯的低谷，但她相信走過崎嶇的路才能令人回味，「我的確未做到最好，但這些經驗令我更強大。」Morgan沒有因此而放棄3歲時已許下的奧運夢，回想當年因為黃皮膚被歧視，亦因為樣貌被取笑，最難捱過的都捱過，養母離婚變為單親媽媽與她相依為命，甚至媽媽患上乳癌都能克服，令她懂得以樂觀及自信來面對，又怎會這般輕易被打沉，「我每周六天都在訓練，休息的一天就做瑜珈調整，珍惜每分每秒。」即使訓練後後，自己再加操20分鐘。

將最好變成力量，最差的就讓它過去！世紀病毒令整個地球近乎癱瘓，四年一度的奧運會竟然史無前例因為疫情而延期，原本三個月後上演的體壇「決鬥」，讓運動員要再等400多天，18歲的Morgan繼續在平衡木及高低槓再努力，將難度再做得更仔細，正如資深體育人Tim Daggett對吳穎思的分析：「她已是陣中可以信賴的人，她在高低槓的表現絕頂，亦正是目前美國隊所需；自由體操上她有自己的個人特色，而其平衡木動作更加是超級超級高難度，還有很多動作是她從未在比賽表現的。」

先後在三個世界盃奪得全能冠軍，吳穎思向夢想進發的態度更加積極，因為她最大的競爭者並不是來自國際，而是來自隊內，四面奧運金牌得主比莉絲在國際賽上缺席了一年，最近亦暗示未必出戰明年東京奧運，她讓Morgan走到世界頂峰，有人話2020是吳穎思的年份，這位「棄嬰」的氣勢又可以在2021年延續嗎？

夢想有一天到中國尋根

「為什麼我跟媽媽長得不一樣？」兩歲會說話時，Morgan多次問過養母雪莉這個問題，就是這個好奇更令吳穎思對中國產生興趣，希望有一天到中國尋根。

雪莉每次對女兒這樣詢問時她都會坦誠相告，也會展示旅遊手冊給她看，告知她來自中國，但被親生父母遺棄，「她問我為什麼親生父母不要她，我也會直接告訴她我不知道，我沒有關於她親生父母的任何信息」親生父母就只是留下「吳穎思」這個名字給她。

Morgan很喜歡中國，初中就學過兩年中文，但從未到過中國，對中國最深刻的印象就是來自中國體操名將的經典動作以及練習自由體操所播放的中國樂曲。因其長相酷似中國體操名將商春松，中國粉絲就給她起了個「夏松」的昵稱，吳穎思說她知道這個別稱是「夏季之松」的含義，而商春松也是她最喜歡的體操運動員之一。

在一次訪問中，說起自己在中國的親生父母，她忍不住流下眼淚，並希望有一天到中國見到粉絲，也同樣希望親生父母見到報道，知道自己的女兒已成為世界冠軍。

「四眼GYM后」鍾愛睇書 四眼ICON有段古

家庭背景的確令外界對吳穎思多一點關注，但她戴着眼鏡比賽也成為了體操壇的ICON，這位「四眼GYM后」已獲得美國佛羅里達大學錄取，但於奧運後才享受大學生活。

Morgan可能是唯一在比賽時會戴眼鏡的體育明星，她表示試過戴隱形眼鏡，但眼睛很乾澀。體操房內運動員手上要抺上潤滑粉，粉灰入眼的感覺又很不舒服，常常要把隱形眼境取下來，很不方便，因此索性戴上眼鏡比賽。

身高4呎5、體重僅85磅的Morgan有着樂觀態度，因此常愛笑，她曾自嘲自己身型迷你，可能都適合玩競技體操，這位「美笑女」其實與普通年青人一樣，都要應付學業，但為了體操訓練，故其養母為她安排在家上堂。

熱愛體操的Morgan將會升讀佛羅里達大學，她在中學畢業Project都特別揀選了體操英雄歌蔓妮芝(東方譯科馬內奇)作為主角，而她未正式入讀佛大，但已獲得全額的獎學金，她稱：「我很喜歡睇書，特別是哈利波特；讀書可讓我從壓力中解脫出來，忘記周圍一切，專注睇書就好以到另一個世界。」

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！