巴塞董事局大地震！6總監集體辭職

呢排因為新冠肺炎疫情令西甲停擺已經立立亂，排喺西甲榜首嘅巴塞，最近仲爆出球會董事局大地震，6位董事成員一齊辭職，仲話要盡快重選會長，連同早前搵公司抹黑巴塞球員嘅「水軍門事件」，可見現任會長巴度美奧不得民心。

據西班牙傳媒報道，6位總監向董事局提出唔撈，令董事局成員人數由19個減至13人，主要想向會長「大雄」巴度美奧施壓，除咗6名董事之外，仲有兩個副會長，佢哋發表聯合聲明，要求提前大選，盡快選出新會長，而會長大選原定係下年先舉行。佢哋喺聲明中表示，無力帶領球隊繼續走向未來，暗示想會長巴度美奧落台，而今季巴塞鬧出好多醜聞，其中巴度美奧嘅心腹體育總監艾比度係禍首，但佢冇辭職。查實喺幾日前，巴度美奧正正要求其中4名董事辭職，包括佢欽點下年參加會長大選嘅接班人羅沙活特，呢位會長認為佢哋係爆出「水軍門事件」涉高層指使嘅內鬼，羅沙活特則否認此事，更指「大雄」太獨裁。

早排艾比度批評巴塞部分球員比賽唔盡力，係想逼教練落台，引來美斯為首嘅球員反抗，後來又爆出「水軍門」事件，有指高層特登聘請公關公司，去攻擊同抹黑隊長美斯、碧基等球員形象，巴度美奧話唔關佢事，而最近巴塞球員本身同意減薪，但不滿高層喺呢件事上先向傳媒放風，被視為對球員嘅道德綁架，逼佢哋就範，令雙方矛盾加劇。