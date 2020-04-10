歐洲足協施壓影響　比甲腰斬有變數　

2020年04月10日 18:07
  • 東網電視
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    喺疫情肆虐下，多國聯賽重開成疑，上周比利時甲組聯賽宣布提早腰斬球季，成為全球首例，並將冠軍頒畀於榜首領先15分嘅布魯日，點知呢單嘢又有變動，比甲賽會於日前突然轉軚，話將下周三球季腰斬與否嘅會議押後，似乎與歐洲足協威嚇若果腰斬或失下屆歐洲賽資格有關。
    因應疫情未見好轉，比甲董事會一致認為於6月30日前重開聯賽會唔大，經商議後決定腰斬今季聯賽，成為全球首個因疫情而提早結束賽季嘅聯賽，不過喺佢哋公布消息後冇耐，歐洲足協即向旗下成員國發信，強調包括國內聯賽在內嘅賽事，喺球場上決出冠軍及排名係非常重要，一定要去到冇晒辦法之下先可腰斬球季，並且警告若果未能完成球季，相關球隊可能會失去下屆歐洲賽資格，令到比甲賽會即淆底。原本下周三與比甲同比乙共24支球隊開會，表決係咪同意腰斬球季，不過賽會日前突然宣布，會議推遲至4月24日先舉行，腰斬一事隨時縮沙。
    各個聯賽及主要錦標最新進展
    1.歐聯、歐霸：暫停，直至另行通知
    2.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：無限期暫停
    3.西甲、西乙：暫停，爭取5月28日復賽
    4.意甲：暫停，計劃5月20日復賽
    5.德甲、德乙：暫停至4月30日
    6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知
    7.荷甲、荷乙：暫停，計劃6月19日重開
    8.葡超：暫停，直至另行通知
    9.比甲：暫定腰斬，4月24日開會再決定
    10.俄超：最快6月1日重開
    11.日職、日乙、日聯盃：可能6月初重開
    12.韓職：因賽程緊逼，有意5月重開
    13.美職：最快5月10日重開
    14.墨超：暫停，直至另行通知
    15.澳職：暫停，4月22號再決定復賽安排
    16.智甲：最快4月30日重開
    17.巴甲：延遲開咧
    18.巴省聯：暫停，直至另行通知
    19.自由盃、南球盃：暫停，暫定5月7日重開
    20.挪超：暫定5月23日開咧
    21.瑞超：暫定6月初開咧
    22.阿超盃：暫停，直至另行通知