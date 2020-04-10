天才鬥早熟　爭做未夠秤標王

德國足總日前正式通過球員出場年齡限制新修訂，容許16歲或以上嘅小將出戰德甲，令當今球壇一班早熟神童得到更多表演機會。今日職業足球嘅球探網絡已經無孔不入，好多大球會都加快買入幼齒，唔使畀「中介」先賺一筆，令近期彈起嘅一批早熟神童，好大機會即刻飛上枝頭，又睇吓呢幾位小將邊位可以跑出做新標王啦！

卡馬雲加Eduardo Camavinga

年齡：17

國籍：法國

效力球會：雷恩

位置：全能中場

轉會巿場估值：3,780萬歐元

預計成交價：6,000-8,000萬歐元

第2個「奧士文尼迪比利」

根據權威網站《轉會巿場》估值，目前職業球壇未滿18歲新星中，以雷恩嘅17歲全能中場卡馬雲加最高，估價為3,780萬歐元（約3.1億港元），不過多蒙特較早前已經正式向雷恩報價，開出5,000萬歐元（約4.1億港元），希望喺今夏買入佢，但畀雷恩拒絕，由於卡馬雲加今季表現搶鏡，已經令多家大球會對佢感興趣，如果今夏賣得出，成交價隨時係《轉會巿場》估值嘅1倍。

卡馬雲加前年12月以16歲1個月之齡同球會簽職業合同，並喺去年4月首次喺法甲上陣，上年8月更踢出成名作，喺雷恩主場反勝班霸巴黎聖日耳門一戰，卡馬雲加為致勝球交出助攻，成為法甲史上最年輕助攻球員（16歲零9個月），全場交出極亮麗數據，迅速吸引全球豪門包括巴塞、皇馬、曼聯、曼城同熱刺嘅關注。

德甲多蒙特同雷恩向來關係良好，2016年佢哋以1,200萬歐元，喺雷恩買入新星奧士文尼迪比利，只係用咗1年時間，就以1億2,500萬歐轉售畀巴塞，升價超過10倍，咁橋卡馬雲加嘅經理人，同奧士文尼迪比利一樣係施素高，今次多蒙特食過翻尋味，諗住以較高價錢報價打動雷恩，但上次以蝕本價賣人嘅雷恩已經學精，加上仲有好多大球會對呢位神童感興趣，所以一口拒絕多蒙特。

安素法迪Ansu Fati

年齡：17

國籍：西班牙/畿內亞比紹

效力球會：巴塞隆拿

位置：翼鋒

轉會巿場估值：3,600萬歐元

預計成交價：非賣品

「美斯接班人」狂刷紀錄

現年17歲嘅安素法迪喺畿內亞比紹出生，10歲已同哥哥加入巴塞隆拿青訓營，去年7月同巴塞簽職業合約，簽約後僅1個月，已經喺對貝迪斯嘅西甲後備首度登場，一早界巴塞視為重點栽培嘅超新星！

安素法迪嘅首季西甲生涯早早爆紅，佢嘅第2場西甲比賽，作客奧沙辛拿喺51分鐘後備入替立即入波，協助巴塞扳平之餘，亦成為巴塞史上最年輕西甲入波球員（16歲零304日），之後一路踢一路破巴塞隊史各項紀錄，包括最年輕喺魯營球場正選上陣球員、最年輕喺魯營入波球員同最年輕歐聯上陣球員等等，但最巴閉係去年12月歐聯作客國際米蘭，佢喺85分鐘後備入替，上陣1分鐘即為巴塞取得2比1嘅奠勝入球，並以17歲40日之齡成為歐聯史上最年輕入球球員。

安素法迪嘅身價估值喺短短4個月間暴升200倍，去年8月佢只估值20萬歐元，9月已經升到2,500萬，去到12月更升至4,000萬歐元，不過呢啲數字完全唔重要，因為巴塞從來都冇打算賣佢，球迷更視佢為美斯接班人，佢哋話：「美斯喺18歲生日之前，只為巴塞1隊入過1球波，但安素法迪到依家已經入咗5球，佢仲有超過半年至18歲生日，如果你問我，我話佢已經值1億歐元囉！」

卓基Mathis Rayan Cherki

年齡：16

國籍：法國

效力球會：里昂

位置：前鋒

轉會巿場估值：1,800萬歐元

預計成交價：不少於5,000萬歐元

精心培育天賦怪物

喺一眾觸目未夠秤新星當中，里昂前鋒卓基只得16歲，但已經係一早成名嘅超級神童，目前已經表明對佢垂青嘅豪門包括巴塞、皇馬同祖雲達斯，不過里昂會長歐拿斯暫時無意將佢出售。

卓基喺里昂出生，但父母分別係意大利同阿爾及利亞人，佢嘅天賦喺6歲嘅時候已經被發掘，當時父母安排佢喺一家業餘球會聖普列斯特接受學童訓練，啟蒙教練羅渣馬天尼斯憶述番佢初見卓基時，已驚為天人：「你哋唔好叫佢新麥巴比，佢亦唔係施丹，佢就係卓基，天下獨一無二！佢6歲時，雙腳對個波已經可以控制自如，我只能夠從旁提點吓，冇嘢可以教到佢，因為只要對住個足球，佢識得做所有嘢，根本係一個怪物！」

羅渣馬天尼斯喺卓基7歲時已經將佢推薦入里昂少年隊，佢喺青年軍時代已開始代表法國U16出賽，去年7月同里昂簽職業合約獲精心培養。卓基同年10月首次為里昂1隊喺法甲上陣，當時只有16歲63日，比起基利安麥巴比首次為摩納哥上陣仲早咗9個月，至今佢喺聯賽連盃賽為里昂上陣12場入3球，當中以今年1月19日法國盃作客贏南特4比3之役交出兩個入球同兩個助攻，可以話獨力幫里昂擊敗南特。

基奧雲尼雷拿Giovanni Reyna

年齡；17

國籍：美國

効力球會：多蒙特

位置：中場

轉會巿場估值：1,350萬歐元

預計成交價：不少於7,000萬歐元

名門之後德盃顯身價

近年重點投資年輕球員嘅多蒙特，現時擁有大批千禧後新星，去年12月德甲歇冬期，教練法夫爾破格提升當時啱啱滿17歲嘅基奧雲尼雷拿上1隊，結果佢由1月18日首次披甲至今只係短短兩個月，已經喺德甲同盃賽為多蒙特上陣11場，成為多蒙特上位最快嘅新星。

基奧雲尼雷拿係名門之後，佢爸爸係曾經效力利華古遜、格拉斯哥流浪、新特蘭同曼城嘅美國中場雷拿（Claudio Reyna），仲曾經為美國國家隊上陣112次，入選過2002世盃最佳陣容，媽媽丹妮爾伊根（Danielle Egan）亦係美國國家女子隊成員，基奧雲尼雷拿之前喺美國效力緊紐約城青年隊，去年至隨父母到德甲加盟多蒙特。

基奧雲尼雷拿喺多蒙特雖然多數係後備入替，但表現已經亮麗悅目，尤其2月初德國盃對雲達不來梅射入一記精彩世界波，跟住歐聯16強主場對巴黎聖日耳門，後備入替為夏蘭特送上助攻，深得法夫爾喜愛，相信嚟緊佢嘅精彩演出會陸續有來。

祖迪比寧咸Jude Bellingham

年齡；16

國籍：英格蘭

效力球會：伯明翰

位置：中場

轉會巿場估值：1,080萬歐元

預計成交價：5,000萬歐元

費Sir出面搶新朗尼

英超全球吸睛，連帶英格蘭球員身價都水漲船高，多年來英格蘭本土新星，身價一般都比歐陸其他球員貴，現年只有16歲嘅祖迪比寧咸雖只效力英冠球隊，不過已經成為焦點新星，仲被形容為「新朗尼」。

祖迪比寧咸到今年6月先至夠17歲，但身體條件一流，而且技術亦不斷進步，自然受到各方注目，今季佢喺體力化嘅英冠已經成為伯明翰常規主力，37輪賽上陣32場，交出4入球同3次助攻，除咗引起曼聯、車路士同拜仁等大球會興趣外，連英格蘭國家隊領隊修夫基亦表明開始關注佢嘅表現。

一眾豪門中，以曼聯對比寧咸嘅追求最積極，歇冬前初步問價，伯明翰已開出3,000萬英鎊轉會費，據悉目前已經調整到5,000萬鎊，不過曼聯對佢確係誠意十足，較早前邀請佢一家參觀奧脫福球場，並由長老費格遜親自接待，足見呵護有加。

加比爾華朗Gabriel Veron

年齡：17

國籍：巴西

效力球會：彭美拉斯

位置：前鋒

轉會巿場估值：2,250萬歐元

預計成交價：5,100萬歐元

巴西希望閃耀世少盃

同樣係17歲嘅加比爾華朗，今季至喺巴甲出道，但喺資訊發達嘅今日，天才根本唔會收唔埋，何況佢去踢世少盃已經爆紅，國內球迷晨早視佢為巴西新一代首席天才，仲畀咗個綽號佢，叫「巴西希望」，意思係認為佢將來有力肩負起復興國家隊嘅重責。

加比爾華朗去年喺U17世少盃代表東道主巴西出賽，準決賽做完入球功臣之後，決賽對墨西哥亦交出重要助攻，最終喺決賽周取得3個入球同3個助攻，成為捧盃頭號功臣，兼當選最佳球員，聲名遠播，全球大球會包括巴塞、皇馬、曼城同曼聯立刻派球探關注佢，佢去年11月底首度亮相巴甲，到咗12月5日第2場比賽，已經交出兩個入球同1個助攻，協助彭美拉斯主場大炒戈亞斯5比1，賽後隨即傳出曼聯斟佢，不過彭美拉斯早知加比爾華朗潛力無限，所以喺佢巴甲亮相前已經率先同佢簽長約，合約仲列明違約金高達5,100萬歐元(約4.2億港元，列強想挖角就唔可以慳住荷包嘞！

莫高高Youssoufa Moukoko

年齡：15

效力球會：多蒙特

位置：中鋒

轉會市場估值：1,500萬歐元

預計成交價：不少於2,000萬歐元

多蒙特喜獲超班馬

歐洲5大聯賽之中，英超、意甲及法甲基本上冇年齡限制，西甲只要年滿16歲就可以參戰，德甲本身最低限制為17歲，多蒙特曾經喺2005年球季為中場紐尼沙軒申請特別條款，獲德國足總接納，以紀錄性嘅16歲11個月之齡喺德甲初登場。

今次向足總提出修例嘅又係多蒙特，最主要原因當然係擁有15歲天才莫高高，呢位喀麥隆出生已入籍德國嘅少年前鋒，2016年由聖保利青年加盟多蒙特青年隊，兩年前當佢13歲時，已經跳級踢多蒙特U17，仲喺當季上陣28場攻入40球，去年年僅14歲，已經被Nike睇中，簽署100萬歐元代言合約（合約更有後續，包括參戰德甲同入選國家隊，潛在未來合約條款總值可達1,000萬歐元），同年喺U17嘅入球數字更升至破紀錄嘅50球。上年7月，未滿15歲嘅莫高高又跳級踢多蒙特U19，直至今季停擺前，上陣20場共入34球加9次助攻，數據年年都大超班。多蒙特甲組隊教練法夫爾講明，只要放寬條例一通過，待佢今年11月年滿16歲就提升上一隊跟操。