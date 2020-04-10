專欄輪住嚟　識居安思危同寸都係事實

早排見陳偉豪喺自己facebook專頁，出咗篇嘢提醒球員要有危機感，又話要珍惜仲可以踢波嘅機會，心諗唔係有咩事將會發生吖嘛！

點知，真係有事發生！原來除咗啲外援之外，同香港飛馬提早「分手」嘅仲有「偉豪」。「『偉豪』點呀？之後有咩打算？」「幫你手講波囉！」「仲有得講實預你嘅！但你會唔會又好似今季季初咁，又有班落㗎？」「好多個月之後嘅事啦，到時再算，有會簽嘅話，我諗我都會繼續踢嘅。」今季開始之前，見當時「偉豪」話會去踢港甲，咪諗住搵埋佢幫手講波囉，證都幫佢做埋，點知轉吓頭就簽咗香港飛馬做球員兼助教。

咁依家提前回復自由身點算？「其實我今季開始，都有返緊一份工，係文職嚟，依家唔使踢波，咪每日返工囉。」你一向咁多嘢講，唔講多啲？「今次疫情對球圈嘅影響好大，大家做球員嘅一定要居安思危，要早啲去未來打算，如果唔係一個浪冚埋嚟，如果毫無準備嘅話，死咗9成。」至於「偉豪」口中嘅居安思危即係點呢？「哦！咪好似我咁囉！我好早已經有地產經紀牌、保險牌同教練牌，早兩年亦都開始咗『足球小將』呢個計劃，所以就算真係唔再踢波，我都唔會餓死先！我唔係寸，呢個係事實！」

無錯！你識得居安思危係事實；但你寸，都係事實！

「大頭」