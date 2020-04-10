寶島聯賽開鑼　香港代表記得吼路呀！

正當世界各地的足球賽事，均受新冠肺炎影響下暫停之際。疫情漸趨緩和的「寶島」將於周日（12日）展開企業甲組聯賽，首輪更上演「南北打吡」，由北市大同和高市台電爭響頭炮。同時北市大同今季在「亞協盃」，將與香港代表和富大埔爭奪I組的出線資格，「綠戰士」正好趁今次機會刺探軍情！

港超聯盟主和富大埔在今屆「亞協盃」，與中華台北球隊北市大同同處I組，假如傑志在亞協附闖過高巿台電一關，亦會加入I組戰團。所謂「知己知彼，百戰百勝」，這場在周日（12日）下午4時開打的「寶島」甲組激戰，北市大同對高市台電，絕對是香港代表窺探敵方實力的良機。大同自2017年改制後連奪3屆甲組聯賽冠軍，實力不容忽視，上季更以21戰得52分，3分之差壓過高市台電奪冠，從而奪得「亞協盃」小組參賽資格。

去屆榮膺最佳教練獎，67歲主教練強木在，今年繼續領軍，惟金手套獎得主，曾有傳加盟大埔的潘文傑已離隊他投，預料中華台北後備守門員、27歲的施信安將接替鎮守大門。

此外，雖然首席射手馬可費內路斯、主力後衛陳威全，轉投台灣鋼鐵，但去年射入20球的科特迪瓦前鋒Ange Samuel，以及「土耳其火槍兵」入籍台腳朱恩樂仍在陣中，相信攻力不減。值得一提的是，去年6月中華台北贏港隊2比0一仗，朱恩樂和另一位大同前鋒陳瑞杰均是箭頭之一，他們曾作客香港的經驗，絕對是大同征戰「亞協盃」一大優勢。

其餘主力還包括洪賜丞、翁偉賓、前日本U23原田拡帝、洪都拉斯中場Elias Argueta等，又有同來自洪國的後衞高易南，由台中FUTURO來投補強，大同隊的整體實力絕對不較過往遜色。如果和富大埔希望在I組爭奪唯一一個出線資格，定必要對北市大同做足功課。

【2020企業甲組聯賽隊目表●主力球員】

北市大同●Ange Samuel、朱恩樂、陳瑞杰

高市台電●陳昭安、林約翰、陳毅維

航源FC●陳慶烜、Judelin Aveska、黃秋霖

台灣鋼鐵●潘文傑、班奇、馬可費內路斯

台中FUTURO●朱益成、陳庭揚、李茂

璉紅臺體●陳柏諭

銘傳大學●王仲禹、田所隼乃介

紅獅FC●Diego Ramirez、井上湧貴