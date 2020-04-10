命運注定？Iron man「均宜」要照顧蜘蛛俠

如果用「大細路」來形容盧均宜，相信應該無人會質疑，但這位富力R&F球員成為爸爸後，「大細路」也要成長去照顧「真細路」！「湊仔公」雖要捨棄一屋最愛Iron man珍藏，但細仔「亨亨」卻「子承父業」獨愛蜘蛛俠。剛巧在《Marvel》劇情中Iron man也視蜘蛛俠如己出般照顧有加，難怪「均宜」都認為這是命運安排，註定要為這對仔女付出一切！ ■文：司徒子文

在每個「大細路」心目中，都希望家中放滿喜歡的Figure玩具，更會視之為命根，這一點對「均宜」來說也不例外。不過自從家裏多了6歲的Lena、以及3歲的「亨亨」兩位新成員，「均宜」的命根也轉換成為一對仔女：「為咗老婆可以方便啲照顧兩個，所以之前就決定搬屋。咁要搬就梗係要捨棄一啲嘢，雖則我嘅Figure儲咗好耐，都冇辦法啦。」

盼「亨亨」堅持熱誠勇於迎難

Iron man雖然遷出了「均宜」的家，但卻有另一新歡接力入主：「細仔『亨亨』好鍾意蜘蛛俠，咁為咗氹佢，買玩具係最直接方法。不過我最想佢大個仔後，可以學到超級英雄咁，即使遇到幾多困難同挫折，都要堅持自己份熱誠同執着，千祈唔可以咁容易放棄，要勇於面對困難先係真正嘅英雄！」另外，「均宜」亦覺得自己喜歡Iron man，而「亨亨」就喜歡蜘蛛俠，像是冥冥中註定，因為劇中兩人關係猶如父子，可以為雙方付出所有。

與愛女砌Lego享天倫樂

除了「亨亨」外，平時喜歡砌模型的「均宜」，也遺傳給了大女Lena，更成為兩人親子樂時間：「個女就有啲似我好鍾意砌Lego，有時候買咗番嚟，我會同佢一齊砌，享受吓呢段屬於我兩個嘅私人時間（其實自己都想玩）。啲朋友有講過擔心女仔鍾意砌嘢會變『宅女』，但我見佢砌Lego時候好專心好投入好有耐性，咁算唔算做『宅』呀？」然而，一切對於「均宜」來說，仔女能夠在開心愉快環境下健康成長，這才是天下所有父親共同心願，尤其在疫情橫行世代，能夠「宅」在家裏與最愛一起砌Lego、玩蜘蛛俠，這才是世界最大幸福！

辛勞程度冇得比 太太至係真‧英雄

別看「均宜」一臉稚氣，其實已屆35歲步入足球員黃昏時期，但要在香港養大兩個仔女，經濟壓力可謂相當巨大。然而「均宜」直言太太Canmy的辛勞比起自己是冇得比，她才是家中的「超級英雄」：「養兩個小朋友雖然要使唔少錢，但其實花心機去教導都好緊要。我自己呢兩年因為喺廣州訓練，好無奈咁將教導同照顧仔女嘅責任，推咗喺老婆身上，而我都知道係一件好辛苦嘅事！」

自己慳啲使畀仔女學嘢

「均宜」續道：「不過，作為職業球員，我都要有專業態度去面對自己工作。鬼叫自己鍾意足球，一做就要做到最好，咁先對得住自己，對得住球迷。經濟方面，自己喺內地生活使少好多錢，咁就可以留畀仔女學吓英文、學彈琴呀等等，但最重要、最重要都係佢哋開心快樂咁成長！」