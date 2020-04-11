Kobe新書感動全世界 遺孀：曼巴又嚟喇！　

已故湖人球星高比拜仁近日推出的新書《The Wizenard Series：Season One》成功登上《紐約時報》及Amazon網站的兒童書籍類別高居銷量榜第一。妻子雲妮莎興奮地說：「曼巴又出擊了！」

運動科幻小說《The Wizenard Series：Season One》4月1日公開發售，短短10天已佔據銷量榜第一，高比拜仁愛妻雲妮莎在instagram感激大家支持：「5座總冠軍、5次登上《紐約時報》最暢銷書籍榜，曼巴再次出擊！我的老公一定感到很自豪，感謝大家支持他留下來的東西。」

最近正式踏入名人堂的湖人巨星高比拜仁20年NBA生涯中，有不少值得傳頌的輝煌事蹟，場外他一直心繫下一代，不時鼓勵青少年勇敢追求夢想，除了親自擔任籃球學校教練，更發揮創意與Granity Studios團隊合作寫書，希望透過故事給予他們每天堅持追夢的動力，「我不想寫一些公主等待王子拯救的故事，我想創作一些我可以讀給女兒的故事。」

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