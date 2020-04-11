猛人畀絕橋！歐洲未來兩季聯賽用美洲制

新冠肺炎大爆發，搞到各地聯賽停擺，就算過多一兩月可以重開，賽程都已經打亂晒，甚至會影響埋下季開賽日期，唔知點收科。

前AC米蘭高層加利安尼就有一條絕橋，佢建議歐洲未來兩季聯賽可以採用「美洲制」，就係由年頭踢到年尾，單年內完成賽事，而非現時由8月至翌年5月嘅跨年制度。

加利安尼表示，由於今季復賽無期，即使聯賽重開，都可能要踢到8月或9月，變相下季賽事又要延期。既然如此，干脆將今年餘下日子，留晒畀今季聯賽，令各項賽事有更鬆動時間安排完成。

至於原本2020/21年球季，改於2021年2月開鑼，踢至年底，跟住舉行2021年歐國盃沃賽周。而原本2021/22年球季，改於2022年年初踢至年底，剛好收咧日期可以配合到2022年世界盃決賽周，因為呢屆世界盃已安排於2022年11月21日揭幕。之後再恢復傳統「跨年球季」即係2022/23年球季。

巴西、美職、墨超都係採用「單年賽程」，現時特殊情況之下，歐洲各地聯賽都可以考慮一下加利安尼嘅建議。