曼聯清洗名單曝光！5人冇得留低

英國《每日郵報》爆料，指曼聯領隊蘇斯克查已經制定一份5人清洗名單，將於今夏出售佢哋，籌集資金收購球星。

據悉，呢5位即將被踢走嘅球員，包括連格、安達斯彭利拿、菲爾鍾斯，以及現時被外借去意甲嘅阿歷斯山齊士、基斯史摩寧。

早前已經傳出曼聯將會放棄2位中場連格同安達斯彭利拿，除咗因為2人表現差之外，新兵波基斯費南迪斯迅速成為紅魔鬼中場核心，亦令蘇B放心踢走連格同安達斯彭利拿。

至於已經效力曼聯9年嘅菲爾鍾斯，亦得唔到蘇斯克查信任，佢今季英超只上陣2次，同埋蘇B一直有意收購拿玻里中堅高列巴尼，拍住哈利馬古尼，令菲爾鍾斯更加冇存在價值。

曼聯亦無意收回阿歷斯山齊士、基斯史摩寧，其中A山周薪高達50萬鎊，表現卻令人失望，放走佢可以減輕球會財政壓力，而羅馬有意買斷基斯史摩寧，甚至連阿仙奴都加入爭奪呢位30歲守將，曼聯方面認為只要有球會出2500萬鎊，就可以帶走史摩寧。

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