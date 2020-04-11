曼聯8.5億買全能戰士！但要先做一件事

曼聯唔止準備今夏清洗部分表現差嘅球員，同時亦計劃簽入猛將，提升下季爭標實力。意大利《羅馬體育報》指紅魔鬼打算收購拉素中場米連高域沙域，甚至已經派人去「探路」，據悉拉素要求1億歐元(約8.5億港元)轉會費。

雖然曼聯1月已經簽入葡萄牙進攻中場波基斯費南迪斯，但領隊蘇斯克查認為仲未足夠，希望再羅致1位大將同波費拍住上，進一步加強中場創造力，為鋒線提供源源不絕嘅入球機會。

25歲嘅米連高域沙域屬於全能戰士，可以勝任中場任何位置，今季各項賽事上陣30場入5球，成為拉素排意甲第2位嘅主要功臣。

事實上，曼聯早於上年夏天已經睇中米連高域沙域，但當時蘇B對保羅普巴仲抱有一線希望，而未有全力追逐米連高域沙域。

不過，蘇B現時已經對普巴死心，所以曼聯又出手斟呢位身高1米91嘅塞爾維亞國腳，甚至派人出向拉素會長洛迪度問價，對方要求1億歐元，先至肯賣。

呢個價錢的確比較貴，所以曼聯已經計劃今夏出售保羅普巴，一旦成事，就有資金簽入米連高域沙域。

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