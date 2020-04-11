文尼要贏金球獎　必須去皇馬

利物浦前鋒沙迪奧文尼近年表現大熟大勇，屬於紅軍奪得上屆歐聯冠軍及今季英超高居榜首嘅大功臣，更有輿論認為呢位28歲塞內加爾國腳有力問鼎今年金球獎。

不過，前塞內加爾國腳卡馬拉認為，如果文尼要成為金球獎得主，就必須離開利物浦，因為佢留喺紅軍，地位始終屈居於華基爾雲迪積克(VVD)之下。

曾經效力富咸嘅卡馬拉話：「如果文尼要獲得金球獎，無可避免要離開利物浦，大家都見到，佢並未得到利物浦最大支持，當投票嘅時候，好多人都投畀華基爾雲迪積克，鋒線上仲有來自穆罕默德嘅競爭。」2019年金球獎選舉，VVD排第2位，文尼僅排第4位。

卡馬拉建議文尼轉投皇馬，佢話：「考慮到文尼嘅身價、球隊實力，可以令佢更上一層樓嘅球隊並唔多，皇馬最適合佢，如果我係佢經理人，就會帶佢去西甲。其他選擇都係得巴塞隆拿、巴黎聖日耳門，祖雲達斯。」

事實上，皇馬教練施丹一直想收購沙迪奧文尼，依家卡馬拉幫手「助攻」，如果成事，施丹真係要多謝佢。