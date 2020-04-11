悲情母8屆奧運都有份

究竟奧運體操年齡極限是多少？烏茲別克「神奇媽媽」卓蘇維迪娜告訴大家，只要有心，年齡絕不是問題！44歲的卓蘇維迪娜已先後7次出戰奧運舞台，去年世界賽後更以遞補資格取得東京奧運入場券，如無意外將會第8次參加奧運，再次以無比意志突破極限，將何謂「熱愛」演繹得淋漓盡致。

人老心不老，可能是運動員對抗無情歲月的靈丹妙藥。生於1975年6月的卓蘇維迪娜，昔日賺錢為愛兒籌醫藥費，堅持在容易勞損及受傷的體操場奮戰到底。她曾經贏得1992年巴塞隆拿奧運女子體操團體冠軍，但隨着兒子出生及患上白血病，她為救子再復出，事件因而被推上報章頭條，成為體操界耳熟能詳的傳奇。

參賽賺獎金醫血癌愛兒

「我唯一的辦法是靠贏取成績來賺錢，那時取得世界賽金牌就有3,000歐元獎金，我希望為兒子而戰。」變賣家財，走到絕境，悲劇情節惹來關注，德國體操協會於是邀請卓蘇維迪娜代表參賽，並資助其兒子的醫藥費。2008及2012年兩屆奧運，在京奧還贏得了跳馬銀牌。2016年里約奧運，她再獲烏茲別克重用，奪得跳馬第7名。

毅力、堅持、熱情、天賦、刻苦，統統是讚揚卓蘇維迪娜的關鍵詞。她以43歲又65日的高齡在2018雅加達亞運會，成為史上年紀最大的體操獎牌得主，身旁都是幼嫩的「小妹妹」對手，大家對卓蘇維迪娜有一份敬仰，她同時決定向東京奧運進發。

新冠肺炎來襲未有打擊她的決心，她接受《塔斯社》訪問時回應：「我理解IOC為何要延遲東京奧運，健康是最重要的。我原本打算東奧後便正式退休，現在這計劃沒有改變，我決定在體操壇上多拚搏一年。」愛戴着五環造型項鏈的她說。

投入備戰一家浪漫分隔

反過來，她也認為多了一年備戰，是上天給她更充裕時間提升技術：「年輕的選手可能會影響大一點，我自己就完全沒問題，畢竟我已練了多年，肌肉已蘊藏了記憶，少一點比賽也沒影響。」

刻下，卓蘇維迪娜正投入備戰計劃，訓練基地內有殺菌燈、空氣清新機、抗菌消毒機器，她說基地很安全：「烏茲別克也處於封城的狀態，街上沒有巴士，店也關門了。但我覺得大家要忍耐：現在受一點苦，換取將來美好的生活。」

他們一家三口也得暫時分開：「兒子在德國讀書，丈夫留在家中隔離，我就留守訓練基地，你說，這是不是很浪漫呢？」假日時，丈夫還會帶一點物資給卓蘇維迪娜：「都是從籬笆及欄桿中間遞進來給我！我覺得這樣挺浪漫的。」初心如一，卓蘇維迪娜的表現如何，大家拭目以待。

挑戰不可能演繹「死亡之跳」

跳馬的世界有一動作堪稱「死亡之跳」，這個連當今體操壇「天字一號」比莉絲都無膽冒險演繹的動作，卻被卓蘇維迪娜成功挑戰，證明她是如此的藝高人膽大。

卓蘇維迪娜追求極致的心態，在她執意使用「普杜洛娃跳」的決定表露無遺。這個名為「Death of Vault（死亡之跳）」的超高難度動作，由著名俄羅斯選手普杜洛娃（Yelena Produnova）於1999年成功演繹及創造，運動員助跑後前手翻騰，然後急速向前翻騰翻筋斗，如果轉數不足，落地時有機會「坐」在墊子上，甚至背部撻落，令人看得動魄驚心，也出現應否再用這動作的爭議。

比莉絲都唔敢冒險

事實美國體操名將比莉絲都未敢挑戰這個高難度動作，歷來世界上僅有5人能完成「普杜洛娃跳」，卓蘇維迪娜便是其中一個。「這個動作非常危險，謝謝你的關心，但我偏愛冒險。」卓蘇維迪娜在里約奧運演繹死亡之跳時，被問到心情，她總是這樣樂觀積極地回應。即使未必能夠完美完成及落地，但她這份向「不可能」作對的勇氣，仍感動着無數來者。