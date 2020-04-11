確診球員生涯玩完？意甲成立監控小組

新冠肺炎疫情嚴重打擊足球壇，唔少球員都先後「中招」，雖然目前冇任何現役球員確診後出現嚴重事故，而且大部份都已經康復，不過對於呢種新嘅病毒所造成嘅後遺症，醫學界仍未能完全掌握，唔少資料都話染病後有機會對肺部造成永久傷害，出現多宗「球員確診」案例嘅意甲，已宣布成立監控小組，跟進保羅戴巴拿等球星嘅健康情況。

自從疫情爆發之後，保羅戴巴拿、赫臣奧杜爾、魯加尼、馬度迪、加雷、費蘭尼、武磊等國腳級球星都分別確診，當中意甲係球員「瀨嘢」重災區，森多利亞、費倫天拿都有差唔多半隊確診，雖然大部份都已經由陽性轉為陰性，但係咪能夠100%康復仍然仲係未知數，有醫療專家表示：「新冠肺炎有機會造成肺纖維化，肺功能會下降，肌肉耐力亦會下跌，喺頂尖職業足球員嘅超高運動量而言，就算肺功能只係下跌幾個巴仙，已經有好大影響。」

意大利足總早前同醫委會合作，宣布成立一個監控小組，專門對確診並已經「治愈」嘅球員進行跟進，足總主席加維拿表示：「我哋好關注曾經確診並且好番嘅職、球員情況，監控小組會為呢班康復者繼續進行測試，重點係佢哋嘅呼吸系統同心血管系統，有冇因為曾經患新冠肺炎而出現其他問題。」