足球哲學感化子弟兵　雲格12門徒掀華麗革命

被球迷尊稱為「教授」嘅雲格，2年前黯然結束22年嘅阿仙奴執教生涯，或者佢嘅冠軍獎盃數目唔及費格遜、摩連奴或者哥迪奧拿呢啲名帥，但「教授」嘅管理哲學同華麗足球理念，仍然影響咗唔少「子弟兵」。隨住「大弟子」阿迪達接任阿仙奴「廠長」後大獲好評，雲格膝下嘅「12門徒」亦再次成為球壇焦點，12門徒，勢必掀起「華麗足球革命」！

1.阿迪達

現執教球隊：阿仙奴

教授哥帥混合體

2011年8月阿仙奴作客曼聯大敗2比8，主帥雲格急急買人補飛，當中最重要嘅收購就係阿迪達。阿迪達2016年掛靴後就轉任曼城助教，喺哥迪奧拿身上學師，上年年尾回巢救亡，佢開宗明義以態取人，拿卡錫迪被貶為後備，美蘭尼爾斯訓練遲到即被放入雪櫃，正因為咁，奧斯爾一改懶散作風，判若兩人。同時，阿迪達亦倣效哥帥嘅「6秒法則」，失去控球權後立即反搶，務求6秒內搶番個波，尤其阿仙奴仲踢出久違了嘅流暢進攻，重拾漂亮足球風格，可見「達Sir」確有料到。「達Sir」早前感染新冠肺炎，好彩經過治療後已完全康復，果然吉人自有天相。

2.龍格保

現執教球隊：阿仙奴（助教）

曾執教球隊：阿仙奴

青訓育人最拿手

阿仙奴「04」主力之一嘅龍格保，2014年退休之後專注搞青訓，佢曾經去禾夫斯堡做助教，2年前執教阿仙奴青年軍，教出布卡約沙卡、雷斯尼爾遜、尼基迪亞等新星，表現獲肯定，當艾美利上年底被炒後，龍格保就被委以臨時領隊嘅重任。

龍格保嘅魄力以及對年輕球員嘅影響力，深得阿迪達欣賞，「達Sir」誠邀佢留隊幫手，睇嚟龍帥外闖坐正只係時間問題。

3.韋華斯

現執教球隊：馬體會（助教）

曾執教球隊：基爾梅斯、學生隊、防衞者

施蒙尼得力助手

韋華斯效力阿仙奴嘅日子，大部分時間都係做迪臣同溫特本嘅替工，球員生涯都冇乜特別成就。韋華斯2005年退休後先展開燦爛嘅教練生涯，佢跟過施蒙尼教學生隊、河床，2013年「擔正」教基爾梅斯，到2015年，佢為學生隊引入進攻足球取得成功，2017年獲選為阿根廷年度最佳教練。2年前韋華斯再獲施蒙尼招手，過檔馬體會擔任助教至今。

4.加迪

曾執教球隊：里昂、阿士東維拉、蒙特利爾衝擊

鐵腕唔Work諗轉型

加迪係雲格喺阿仙奴嘅首宗收購，但佢效力3季僅踢過45場。加迪喺2011年成為法甲里昂主帥，3季入面贏過1次法國盃同1次法超盃冠軍，2014年以家庭理由辭職。

休息1年多後佢重返英超，季中執教排包尾嘅維拉，並以鐵腕治軍，期間將違反紀律嘅基亞利殊貶落預備組，可惜之後被炒、轉教蒙特利爾衝擊同樣不歡而散，睇嚟佢要諗諗鐵腕work唔work喇。

5.施雲奴

曾執教球隊：里昂

功力有待提升

巴西左閘施雲奴1999年加盟阿仙奴嗰陣表現唔錯，不過隨住艾殊利高爾嘅崛起，2年後就被賣走。2010年掛靴後，施雲奴轉向教練界發展，先後喺高士路、國米、巴西國家隊跟過唔少名帥，2019年施雲奴首度「坐正」，5月份獲里昂聘為主教練，可惜好景不常，里昂開季空有攻勢卻無入球，經過一段7場不勝頹勢後，最終喺10月份就被炒魷魚。

6.雲邦賀斯

現執教球隊：廣州富力

曾執教球隊：飛燕諾

戰績輝煌等上位

雖然只係效力阿仙奴短短2季，但雲邦賀斯就已為為球迷寵兒，之後呢位荷蘭名將2010年喺飛燕諾掛靴後即做荷蘭U21助教，1年後返飛燕諾輔助朗奴高文。經歷4年浸淫，雲邦賀斯喺2015年坐正，第1季就捧荷蘭盃，第2季奪荷甲冠軍，戰績輝煌！雲邦賀斯上年加入曼城教練團，有傳曼城視佢為哥帥接班人，雖然雲邦賀斯今年轉戰中超，但估計佢將來必定會教豪門。

7.列文

現執教球隊：奧格斯堡（助教）

曾執教球隊：阿仙奴（助教）

專責訓練守門員

隨着傳奇門神施文走下坡，雲格於2003年簽入列文，即協助球隊不敗奪冠，可惜05年歐聯決賽於比賽初段領紅被逐，最終反輸畀巴塞成罪人留憾。掛靴後，列文喺2017年加入雲格嘅教練團，主要負責訓練守門員，但季尾「雲爺爺」結束22年執教兵工廠生涯，佢亦都走人，上年則返回德甲加盟奧格斯堡嘅教練團，估計列文遲早都會入豪門繼續教指導門將。

8.蘇甘保

現執教球隊：修安聯

曾執教球隊：馬爾斯菲

自認最有腦教頭

蘇甘保2001年從死敵熱刺叛投阿仙奴，之後在雲格麾下2奪英超冠軍，成就非凡。2018年，蘇甘保獲英乙嘅馬爾斯菲任命為主帥，佢自稱係球壇最有腦教練之一，仲話要為黑人教練爭番口氣，雖然帶隊護級成功，但「蘇Sir」只教咗8個月就離隊，上年10月轉教英甲嘅修安聯，可惜修安聯仍無起色，帶隊23仗輸咗14場，睇嚟佢要趁呢段時間諗吓計至得。

9.柏列

現執教球隊：普納

曾執教球隊：森多利亞、英格蘭U21、諾定咸森林

曼城首奪英超功臣

柏列喺雲格接手阿仙奴後失去正選，雖偶有佳作，但98年阿仙奴榮膺雙冠王，柏列亦被踢走。之後柏列以「無牌教練」身份執教意甲森多利亞；其後去諾定咸森林做球員兼領隊，2001年意外地被委任為英格蘭U21主帥，帶領「幼獅」殺入U21歐國盃決賽周。2010年，柏列拍住森多隊友文仙尼加入曼城教練團，2年後「藍月亮」首捧英超錦標，柏列亦有一定功勞。

10.阿當斯

曾執教球隊：韋甘比、樸茨茅夫、卡巴拉、CF格蘭納達

冇份工做得長

阿當斯19年職業生涯奉獻晒畀兵工廠，但自掛靴後冇份工做得長。2003年呢位傳奇隊長執教低組別球隊韋甘比，05年去咗飛燕諾訓練青年軍，跟住又喺烏德勒支做助教，06年重返英超加入樸茅做列納助手，08年10月仲坐正，可惜翌年2月被炒魷。2010年，阿當斯淪落到執教阿塞拜疆球隊卡巴拉，但都教唔掂，直到2017年4月，忽然獲西甲CF格蘭納達邀請救亡，不過球隊最終降班收場。

11.韋拉

現執教球隊：尼斯

曾執教球隊：紐約城

用人大膽似恩師

韋拉於1996年入「廠」，唔單止成為中場核心，其後更接替退休嘅阿當斯擔任隊長。

韋拉2011年喺曼城掛靴，首先做曼城青訓總監及青年隊教頭，2016年被委派到美職紐約城，連續兩季殺入季後賽，之後佢獲法甲嘅尼斯邀請，首季執教排第7位，今季亦位列中上游。韋拉注重同提拔新人嘅作風，包括夠膽起用卡夫蘭杜林、比馬特等「千禧後」，與恩師如出一轍。

12.亨利

現執教球隊：蒙特利爾衝擊

曾執教球隊：摩納哥

汲取教訓有料到

亨利由祖記二打六蛻變成高貝利大帝，多得雲格改造佢成為中鋒，令佢以226球榮膺阿仙奴史上士哥王。亨利掛靴後先執教阿仙奴青年軍，翌年轉做比利時助教訓練前鋒，並協助「歐洲紅魔」取得2018世盃季軍。同年10月，亨利執教摩納哥，可惜太多主力被賣走，最終翌年1月被炒。好彩亨利未有氣餒，11月成為美職蒙特利爾衝擊教頭，一改齋攻風格，衝擊開咧2仗1勝1和，有啲料到。

「教授」徒弟做高層都掂

能夠被尊稱為教授，雲格唔單止教波叻，仲擁有經濟學碩士學位，真係瓣瓣掂，做得佢徒弟梗會學到兩招，除咗教練，部分弟子仲升呢做埋球會管理層。

伊度、奧華馬斯最成功

最成功嘅有兩位，首先係荷蘭翼鋒奧華馬斯，佢係阿仙奴98年雙冠王嘅功臣，退役後返回阿積士出任體育總監，2017年阿積士成績欠佳，奧華馬斯唔單止怒炒主帥基沙，連教練團成員、同佢老友鬼鬼嘅柏金都照剷起埋，盡顯鐵面無情。上季阿積士重奪聯賽冠軍及殺入歐聯4強，奧華馬斯在任7年內喺賣球員狂賺3.2億鎊，堅有料到。喺伊度上任前，一度有傳阿仙奴想搵佢回巢，但奧華馬斯與阿積士已續約至2024年，粉碎咗回巢傳聞。

另一位係喺2001至05年效力阿仙奴嘅伊度。伊度退役後重返哥連泰斯擔任總監，之後轉任巴西國家隊總經理，之後重返阿仙奴出任技術總監，通過佢喺巴西嘅人脈，發掘到新星加比爾馬天尼利，仲搶得尼高拉斯比比，並透過出售伊禾比等做番靚盤數，頗有雲格影子。