傑志亞協盃潛在對手　高市台電咩料周日知

傑志將於「亞協盃」附加賽，與第二圈外圍賽的勝方爭奪分組賽席位。周日（12日）台企甲開鑼戰亮相的去屆亞軍高市台電，亦是潛在對手之一，相信「藍鳥」必定趁機一探台電虛實！

周日台企甲頭炮，即由力爭4連霸的北市大同，惡鬥曾連奪10屆頂級聯賽的高市台電。台電貴為當地其中一支最成功球隊，陳柏良及溫智豪等名將亦曾效力，去年以3分之差不敵大同，今季台電在個別位置補充兵源，力求搶回王座。

新兵陳昭安踢過中甲

曾帶領台電9度封王的名帥陳貴人繼續留隊領軍，主力包括門將邱育宏、後衞林正益、中場林昌倫等，另外中場陳毅維及前鋒柯昱廷，於去年2比0擊敗港隊一仗中亦有上陣，實力攻守兼備。新兵則有曾效力中甲湖南湘濤4年的前鋒陳昭安，佳聯元朗的「寶島」守將王睿就對此子讚不絕口：「『昭安』特點是速度和身體質素很強，加上中甲的經驗，令他能迅速融入團隊。」

台灣鋼鐵前後簽猛人

台企甲以往屬北市大同及高市台電兩支豪門天下，但今季台灣鋼鐵和台中Futuro就增兵積極，前者羅致了北市大同首席射手費內路斯，及「寶島」首席鋼門潘文傑，可謂「集天下兵器於一身」；台中Futuro亦不遑多讓，除簽入亞協盃常客航源FC的箭頭朱益成外，前理文後衞陳庭揚、前香港飛馬日援小川圭佑均屬陣中要角。

王睿分析台企甲新季形勢時，直言兩隊皆有力打破「南北雙雄」壟斷：「鋼鐵今年簽入多名猛將，足以跟台電和大同抗衡；而台中在原有陣容下加入多名替補球員，兵源這方面絕對值得球迷有所期待。」

台企甲首輪秩序

北市大同 Vs 高市台電（CTFA.TV Youtube直播）

台中Futuro Vs 璉紅臺體

航源FC Vs 紅獅FC

銘傳大學 Vs 台灣鋼鐵

註：全部周日4時開賽