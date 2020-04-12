意甲重開賽程流出！3日踢1場考起老將

意大利新冠肺炎問題有改善，可望於5月3日解除封城令，意甲球隊亦可於5月4日復操，賽會已經制定初步新賽程，打算5月31日重開聯賽，並於8月3日收鑼，基本上全部賽事都會閉門舉行。

意大利傳媒指如果各隊可於5月4日復操，用3至4星期時間備戰，提升狀態，就可於5月31日踢番聯賽，比早前傳出5月20日復賽遲超過1星期。由於今季意甲仲有12輪聯賽，部分球隊更加仲有13輪聯賽，所以必須平均每3日踢1輪，先至可以趕及8月3日結束，非常考驗球員體能，而下季意甲計劃於9月初開咧。

不過，米蘭雙雄、阿特蘭大都處於新冠肺炎重災區，未必可以留喺主場比賽，早前有消息指，大部分比賽會安排於羅馬及周邊地區舉行。

各個聯賽及主要錦標最新進展

1.歐聯、歐霸：暫停，直至另行通知

2.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：暫停，計劃6月中重開

3.西甲、西乙：暫停，爭取5月28日復賽

4.意甲：暫停，計劃5月31日復賽

5.德甲、德乙：暫停至4月30日

6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知

7.荷甲、荷乙：暫停，計劃6月19日重開

8.葡超：暫停，直至另行通知

9.比甲：暫定腰斬，4月24日開會再決定

10.俄超：最快6月1日重開

11.日職、日乙、日聯盃：可能6月初重開

12.韓職：因賽程緊逼，有意5月重開

13.美職：最快5月10日重開

14.墨超：暫停，直至另行通知

15.澳職：暫停，4月22號再決定復賽安排

16.智甲：最快4月30日重開

17.巴甲：延遲開咧

18.巴省聯：暫停，直至另行通知

19.自由盃、南球盃：暫停，暫定5月7日重開

20.挪超：暫定5月23日開咧

21.瑞超：暫定6月初開咧

22.阿超盃：暫停，直至另行通知