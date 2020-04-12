車路士賣簡迪！三大豪門混戰接貨

英國各大傳媒報道，車路士領隊林柏特主張年輕化政策之下，有意出售29歲中場尼高路簡迪，隨即引起3大豪門皇馬、巴黎聖日耳門(PSG)、祖雲達斯爭奪，呢位法國國腳勢必成為今夏轉會市場最炙手可熱人物。

尼高路簡迪曾經協助李斯特城、車路士奪得英超冠軍，但今季表現走下坡，加上林柏特重用年輕球員，令到即將「三張」嘅簡迪己成為老將，希望趁佢現時仍然值錢，出售套現，令「林伯」有資金簽人，組成自己班底。

皇馬教練施丹一向好欣賞同胞簡迪，特別係防中係「銀河艦隊」最弱一環，如果簽到簡迪，就可以堵塞呢個死穴。

至於巴黎聖日耳門同皇馬情況一樣，始終攻強守弱，好需要一位出色防中，為防線提供一道屏障，所以亦對簡迪趨之若鶩，加上佢喺巴黎出世，PSG當然想請佢衣錦榮歸。

祖雲達斯教練沙利之前執教車仔，非常欣賞尼高路簡迪，希望再次同佢合作，據悉祖記願意用比真歷、阿歷士辛度、魯加尼作為交易籌碼。估計尼高路簡迪身價達8000萬歐元，加上3大豪門爭住搶人，身價隨時水漲船高。