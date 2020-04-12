無賴有辦你睇！A山賴死唔走冇好下場

新冠肺炎繼續肆虐歐洲球壇，唔少球會都要盡力「減磅」，減輕財政負擔，對英超球會紅魔鬼曼聯嚟講，當務之急梗係想盡快賣走「高薪低能」嘅阿歷斯山齊士（A山），不過呢位坐擁50萬鎊（約480萬港元）周薪嘅智利國腳，早前已經表態唔會降薪離隊，寧願留喺曼聯「坐食山崩」，直至完成餘下兩年合約為止。

翻查近年球壇，其實都有唔少因為一份高薪而賴死唔走嘅例子，通常呢類「球場無賴」捱到約滿都已經臭名遠播，而且好大機會因為久疏戰陣，焗住宣布掛靴，今年只係31歲嘅A山唔想名譽掃地真係要諗清楚。

如果選近年最經典嘅「球場無賴」，應該係喺2000至04年間效力車路士嘅荷蘭後衞保加迪，本身呢名荷蘭國腳喺2000年夏天加盟車仔已經夠騎呢，據講時任領隊維埃里事前根本唔知呢單球員交易，所有轉會事宜都由總監哥連赫捷臣全權處理，之後聯賽踢咗5輪，維埃里便因成績欠佳下台，改由雲尼亞里接手，雲帥上任後認為保加迪唔啱使，冇耐就通知佢可以走人。

其實當時有唔少球會對嗰陣只係29歲、曾經幫阿積士贏過歐聯冠軍嘅保加迪有興趣，不過呢位荷蘭人卻唔肯放棄4萬鎊周薪，寧願繼續坐冷板，結果佢喺車仔4年，只在正式比賽上陣11次，而且大部分都係加盟首季，最後3年基本上形同虛設，成為車仔甚至英超史上最失敗收購之一。

保加迪約滿車仔後冇班落

車仔當時為逼走保加迪，不惜將佢下放預備組及青年軍跟操，連同一隊操練資格都冇，不過對波格迪完全冇作用，佢到後期甚至每日由荷蘭阿姆斯特丹飛回倫敦出席操練，寧願晒時間都唔肯離隊。

佢喺傳媒面前亦冇否認自己貪錢：「點解我要放棄1,500萬歐元人工？我簽約嘅時候，呢筆錢就屬於我，我只係履行我嘅合約。呢個世界所有嘢都講錢，唔係好多人有機會搵大錢，我有幸係其中一個，我可能係英超史上最差嘅球員收購，不過我唔在乎。」

最後佢喺04年約滿離開車仔，不過由於一直冇比賽，狀態已經大不如前，經過一年時間搵唔到球隊落班，喺2005年以34歲之齡宣布掛靴。

每個禮拜袋480萬難抗拒？

A山兩年前加盟曼聯時候都係29歲，同樣簽約4年，攞緊40萬鎊周薪，加埋獎金分紅達到50萬鎊，就算計埋通漲，人工都遠遠超過保加迪，如果A山真係學保加迪一樣喺曼聯浪費光陰，兩年後約滿咁啱又係33歲，真係唔排除會步保加迪後塵就咁掛靴。

話晒A山都係堂堂智利國家隊史上代表次數最多球員兼入球王，如果以一個咁嘅方式告別球壇，相信大部分球迷都唔希望見到。

A級無賴檔案

Alexis Sanchez 國籍：智利 年齡：31

出生日期：1988年12月19日

現效力球會：國際米蘭（由曼聯外借）

曾效力球會：科布雷洛、烏甸尼斯、高路高路、河床、巴塞隆拿、阿仙奴、曼聯

皇馬出手勁闊綽變懶人天堂

能夠成為「球場無賴」嘅容身之所，可以支付球員高薪絕對係先決條件，呢點西甲勁旅皇家馬德里認第二，相信冇人敢認第一。歷來喺皇馬冇出場機會、但因為賺取高薪而唔肯離隊嘅球員大把，遠有英格蘭球星麥拿馬文，近嘅就有現役威爾斯國腳加里夫巴利。

巴利：我打Golf都唔走囉

麥馬拿文喺1999年夏天由利物浦免費加盟皇馬，簽約4年賺取6萬鎊（約57萬港元）周薪，最初獲得唔少表演機會，但隨着皮里茲接任會長、推行「一年一星制」，先後羅致費高、施丹及朗拿度等巨星加盟，麥馬拿文上陣時間逐漸減少，以佢當年30出頭嘅當打狀態，要搵新東家應該唔難。

不過呢位英格蘭國腳雄心不再，甘於留喺皇馬做後備，白白浪費咗2年時間，03年約滿後重返英超加盟曼城，效力2季1球都入唔到，事業進入黃昏期，05年宣布結束球員生涯。

至於加里夫巴利喺2013年以破當時轉會費紀錄1億歐元由熱刺加盟，最初周薪約為25萬鎊，2016年續約盛傳以幾何級數跳升至60萬鎊（約570萬港元），成為皇馬陣中最高薪酬球員之一。

自從施丹上季回巢執教後，巴利已經成為球隊可有可冇嘅閒角，巴利亦曾經嘗試尋求離隊他投，不過佢嘅轉會目標都係周薪更高嘅中超球會，要佢減薪離開勢係假，正如佢喺上季尾煞科戰輸畀貝迪斯0比2後，盛傳曾喺更衣室揚言：「如果想我走，球會必須賠足畀我，否則餘下3年我寧願日日去打Golf，都唔會離隊。」

如果冇更好待遇，相信巴利繼續留喺皇馬做「蛀米大蟲」機會極高。另一位皇馬現役球員占士洛迪古斯同巴利情況有啲相似，不過占士對上兩季話晒都試過外借拜仁慕尼黑，對於自己有冇機會上陣依然着緊，早前有傳愛華頓領隊安察洛堤想搵佢去英超故劍重逢，如果價錢合適相信皇馬唔介意放人。

南美兵入魔例衰 華倫西亞係異數！

曼聯不嬲都有個傳統，就係南美兵冇好下場！強如金球獎得主科蘭、「巫師」華朗同「天使」迪馬利亞，去到曼聯都出事，唔通奧脫福球場真係咁唔利南美兵？

華朗迪馬利亞都中招

唔講更早嘅米蘭甸奴，由費爵爺時代開始，加盟曼聯嘅南美兵大部分都毀多於譽，例如早年嘅科蘭、華朗、基巴臣或路爾斯安達臣，去到後費格遜時代嘅迪馬利亞、法卡奧及馬高斯盧祖等等，全部「入魔」後都踢唔出個人應有水準，而且華朗、「天使」迪馬利亞當時都以破英格蘭球會最高轉會費紀錄加盟，結果卻淪為敵對球迷笑柄，成為紅魔高薪低能嘅始祖，所以A山表現喺部分魔迷心目中，或者算係預期之內。

如果要選近年最貨真價實嘅南美洲魔兵，首選應該係來自厄瓜多爾嘅路爾斯華倫西亞，華倫西亞星味雖略嫌不足，不過自從佢喺2009年由韋根加盟後，一直穩佔紅魔右路正選位置，由最初原本頂替C朗嘅右中場，去到後期改打右翼衞，華倫西亞表現都非常稱職，而且佢喺卡域克掛靴後被委任為隊長，重要性不言而喻，何況佢只係用咗球會1,600萬鎊轉會費，絕對價廉物美。

華倫西亞喺2019年約滿以自由身轉投家鄉球隊利加大學，效力10年為紅魔於英超上陣325次，係球會史上英超上陣次數最多嘅南美球員。