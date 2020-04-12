阿仙奴翻身機會！鎖定收購新施丹

阿仙奴近年積弱，過去3季都無緣英超前4位，預料今季都唔例外，幸好新帥阿迪達有大志，已為下季組軍做好準備，英國《太陽報》指阿迪達密謀今夏出手收購里昂中場艾奧亞，一旦兵工廠簽入呢位「新施丹」，復興就有望。

由於丹尼施巴路斯將於今夏離隊，奧斯爾長期冇料到，阿迪達首要工作就係簽入1位具份量進攻中場，佢將頭號目標鎖定艾奧亞。

年僅21歲嘅艾奧亞年近3季都係里昂主力，佢可以着住里昂名宿祖連奴比南布肯奴件8號球衣，就知道猛料。呢位法國U21小國腳至今為里昂於各項賽事上陣133場，射入24球及24次助攻，其中今季上陣37場入9球及8次助攻，傳射能力同樣出色。

值得一提，艾奧亞同法國球王施丹一樣，都係擁有阿爾及利亞血統，而且踢法相似，難怪被捧為「新施丹」，估計佢現時身價達6500萬鎊(約6.3億港元)，一向「守財」嘅阿仙奴如果要得到呢位新世代球王，絕對唔慳得。

據悉，曼城領隊哥迪奧拿都睇中艾奧亞，「藍月亮」出手一定闊綽過兵工廠，到底哥帥會力爭將佢收歸旗下，亦或讓畀「徒弟」阿迪達，將直接決定阿仙奴能否簽到艾奧亞。