Mamba out之戰4周年　記住高比8個Detail位

2016年4月13日，NBA常規賽湖人主場對爵士，也是高比拜仁職業生涯最後一役。明日正是這場「Mamba out」之戰4周年，在這個沒有高比的世界，透過8個細節和花絮，依然感受高比在籃球壇、體壇，甚至整個世界的影響力；再次體會曾經讓人又愛又恨，如今只剩下懷念的孤傲偏執；再次慨嘆37歲老兵在最後一役狂轟60分，帶領球隊逆轉的極致霸氣。文：許思彤

1.超額完成奧尼爾戰書

高比退役前一個月，當年拍檔奧尼爾給了他一個目標：「很多人都會見證你的謝幕戰，你可以答應我一件事嗎？請你取得50分。」高比口裏說不，身體卻很誠實。一如既往地，他享受證明自己，令質疑者封嘴的過程，藉着一次次低位單打、急停跳投、假動作和「fadeaway」，徹底展現匠人般的進攻技藝。攻進50分時，明明已經坐在板櫈汗如雨下，仍然一臉殺氣朝着60分邁進，最終帶領湖人逆轉爵士。還記得直播鏡頭不時拍到奧尼爾錯愕的樣子，賽後接受訪問他好氣又好笑：「我挑戰他拿50分，結果這個混蛋轟進了60分。」

2.「超英片式」完美謝幕

37歲，上陣42分鐘出手50次，以44%的命中率收穫60分4籃板4助攻，在最後31秒命中關鍵一擊逆轉爵士。相比其他名宿在職業生涯最後一役的表現，足證高比的「狂」！「籃球之神」米高佐敦在巫師出場28分鐘，15射6中，收穫15分4籃板4助攻。高踞聯盟歷史得分榜榜首的「天鈎」渣巴，在總決賽迎來謝幕戰，代表湖人出場29分鐘，8射2中，取得7分3籃板3助攻。前隊友奧尼爾在季後賽為塞爾特人替補出場4分鐘，除了2個個犯，沒有任何進帳。去年退役的韋迪和魯域斯基數據比較突出，前者取得25分11籃板10助攻的三雙，後者拿到20分10籃板的雙雙，可惜無法帶領熱火和獨行俠取勝……可是，高比用一種堪稱完美、有如超級英雄電影的方式告別球場，實在前無古人。

3.高強度防守表達敬意

許多人質疑爵士防守放水，讓高比寫下完美的逆轉劇本。事實上，高比開局找不到節奏，頭5次出手全部落空，上半場20射7中，命中率僅得35%，故爵士沒有針對這位37歲老將進行夾擊防守。但隨着高比在第3節連續3次投籃命中，把分差縮窄到個位數，爵士開始放空其他湖人球員，採取二人，甚至三人夾擊。高比全場被犯規10次，其中包括大量身體碰撞（圖），但這一切都無法阻擋他在中距離予取予求。最具爭議性的畫面出現在高比的最後一顆罰球，有指當時效力爵士的希禾特故意提前進線違例，若高比射失，就可以再獲一次罰球機會，讓60分穩穩落袋。但希禾特早前親自解畫：「那晚他拿到60分，沒有1分是輕鬆取得的，罰球線的事是意外。如果我沒有認真防守，高比會對我失去尊重。」

4.始於罰球終於罰球

高比的最後1分，沒有眩目的假動作襯托，不是來自招牌的「fadeaway」，而是簡簡單單的一記罰球。同樣堅毅的眼神、拍球、深呼吸、出手角度貫穿20年紫金歲月。1996年，18歲初進聯盟的高比作客紐約人，在籃底遭遇三人夾擊博到罰球機會，獲得職業生涯第1分。值得一提的是，高比還有兩大巔峰時刻與罰球脫不了關係，包括2006年對陣速龍的最後1分，造就封神的81分「屠龍記」；及2014年對陣爵士超越神的1分，以32,293分超越米高佐敦升上當時歷史得分榜第三位。

5.回應阿里沙「搞掂爵士」

推動高比狂轟60分逆轉爵士的人，不只奧尼爾，還有並肩作戰兩年，在2009年一起贏得總冠軍的阿利沙。事緣當時阿里沙效力的火箭，正與爵士爭奪季後賽席位。若火箭在另一邊廂不敵帝王，就要寄望湖人擊敗爵士，才能以西岸第8種子的身分取得最後一張季後賽入場券。於是，賽前高比給阿里沙發了一條短訊：「不用擔心，我會替你搞掂火箭。」雖然火箭最終順利告捷，自行鎖定季後賽名額，但高比的舉動仍然充滿「老大」風範。

6.主場館空氣值萬金

高比的退役巡演帶動了無限商機，最基本的是湖人主場門票收益，最後一役的票價較往常漲了3倍，最便宜的山頂位從125美金漲到400美金，平均票價為1,766美金，比起2010年總決賽「搶七大戰」的1,092美金還要高出許多。斯台普斯中心可以容納18,997名觀眾，意味着單靠一晚門票，湖人就賺了超過3,500萬美金，足夠支付高比一年2,500萬美金的薪資。更誇張的是，網絡陸續出現與高比告別戰相關的商品，例如氣球（圖）、禮炮紙片、墨西哥卷餅優惠券，還有一袋價值15,500美金的球館空氣……隨着高比離世，他當日披過的毛巾也被翻炒，最終以3萬美金成交。

7.最後助攻交棒新世代

都說高比不愛傳球，但他職業生涯的最後一個舉動，卻是在底線長傳給前場的奇勒臣，這位小將蓄足力氣，高高躍起雙手入樽，把高比的傳球轉化成助攻，看在球迷眼裏，頗有一種薪火相傳的意味。奇勒臣在2014年第二輪16順位才被湖人選中，或者天賦不及他人，但憑着勤奮和堅毅態度，入選年度新秀第一隊，可以說是次輪奇迹。如今他投身昔日對手爵士，發揮出色，一步步朝着頂尖第六人邁進。

8.鋒芒盡蓋勇士73勝

正常來說，湖人主場可以容納250家媒體，但當日高比謝幕，扣除200多家被拒進場的媒體後，仍有來自15個國家和地區、接近500家媒體湧進了斯台普斯中心，這場比賽也順理成章轟炸網絡，成為各大報章的頭條新聞，鋒芒蓋過同日擊敗灰熊，締造73勝歷史最佳戰績的勇士。據統計，《ESPN》轉播高比最後一役平均收視人數約346萬，雖然略低於勇士的365萬，但當比賽接近尾聲，高比完成60分創舉，給出「Mamba out」的演說時，巔峰收視人數達到538萬，比起勇士的416萬足足多了122萬。勇士主帥卡爾最近憶述這個瘋狂的夜晚，透露球員和教練團完成比賽後，都在更衣室觀看高比的得分表演，連賽後訪問也不放過，其影響力可見一斑。