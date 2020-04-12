台電3比2挫大同　傑志要睇實李祥偉

台企甲周日（12日）正式開鑼，首輪即上演「南北雙雄」對決，高市台電終以3比2擊敗北市大同「響頭炮」。同時，這兩支球隊將有機會在今屆「亞協盃」與香港球隊和富大埔和傑志 I 組相遇，這場比賽對他們定有參考意義。

大同上屆首席射手費內路斯離隊他投，令他們今場要利用台腳陳瑞杰，與次席射手Ange Samuel夥拍雙箭頭。惟後者上半場初段未見突出，大同更一度被台電搶攻。台電的壓逼踢法造就陳昭安3分鐘創造出射門機會，但力度欠奉遭中華台北後備門將施信安輕易沒收。14分鐘，台電上屆神射手林建勛罰球直射斜出，其後陳瑞杰替大同還對手一腳射門，亦被台北2號門將邱育宏拒之門外。戰至補時階段，台電守衞林約翰禁區內不慎拉跌張豪偉，球證判罰12碼，Ange Samuel一蹴而就，造就大同半場領先1比0。

易邊後戰況陷入膠着狀態，雙方均換入球員加強侵略性，而台電的調動率先湊效，64分鐘憑一個角球追成平手。隊長林正益接應傳球二傳中間，前中甲湖南湘濤球員陳昭安近門一頂入網扳平1比1。台電後勁凌厲，李祥偉75分鐘接應直傳施射入網，為球隊一度反先。但領先優勢僅維持了5分鐘，便被白劭宇的入球再次追和。這名22歲的後備球員，接應橫傳射入，大同追成2比2。不過勝利始終歸於台電，李祥偉乘大同朱恩樂射門失機，轉眼間接應傳中射入奠定勝局的一球。最終，高市台電憑陳昭安的入球，及李祥偉「梅開二度」，在這場「南北打吡」以3比2成為贏家。

這場比賽大同雖派出，曾效力中甲梅州客家，土耳其裔入籍台腳朱恩樂出場，惟他與前線科特迪瓦鋒將Ange Samuel未見擦出太多火花。球賽勝負關鍵或在於，雙方前場球員磨合度的分野，大同「土耳其火槍兵」和洪都拉斯球員Elias Argueta為鋒線提供攻勢的質量，實在比不上台電「夾慣夾熟」的中華台北球員組合。反而台電在陳昭安的加入後，增添他們的前場活力，此子更一度頂入反超一球，而最後更憑李祥偉連入兩球奠定勝局。

假如北市大同要在「亞協盃」與和富大埔爭出線，定必要審慎揀選球員進外援名單。而若高市台電在第二圍外圍賽，淘汰蒙古代表烏蘭巴托城，亦會在附加賽遇上傑志。鑑於今場他們的前線配合頗具威脅，「藍鳥」定必要在截斷對手組織方面下一點功夫。

台企甲首輪賽事賽果：

北市大同 2比3 高市台電

航源FC 4比0 紅獅FC

台中Futuro 2比1 璉紅臺體

銘傳大學 2比4 台灣鋼鐵