專欄輪住嚟　陳文俊波馬通識幫到手

冠忠南區主席陳文俊（MC）好幫手，喺on.cc東網嘅馬經寫專欄《波馬同樂》，每逢跑馬日嘅前一日，同馬迷分享吓揀馬心得，同一啲球圈、馬圈趣事同消息。

周六（11日）出嘅《波馬同樂》，MC除咗推介咗周日（12日）沙田賽事第8場三班1800米嘅心水之外，亦分享咗本地球圈嘅消息。喺啱啱過去嘅星期二前，各間港超球會都已經書面向足總表逹咗，對於點安排今季未踢晒嘅賽事，同埋下季點搞嘅意見，而足總收集晒再消化咗之後，就初步定出咗3個方向，會喺嚟緊呢個星期會開嘅董事會度再討論。

嗰3個方向係咩呢？第一個係足總唔會喺今年9月前安排任何賽事；第二個係希望可以喺今年9到11月期間，完成埋今季淨低嘅賽事，同喺11底展開新一個球季（賽期預計係2020年11月到2021年6月）；第三個就係唔建議喺下季就轉年制。

MC就話雖然啲方案未過董事局，但係最低限度都畀到球會方向，等啲球會知道點樣去處理擺咗喺眼前嘅問題，好似外援啲外援返祖家、解決球員嘅合約等等，仲可以有足夠時間去諗下季點搞，比起之前日日望天打卦、等運到好好多。

其實，雖然10間會各有各意見同諗法，但係就肯定有一個共通心願，就係由「貝生」領導嘅足總，可以盡快做到決定。

「大頭」