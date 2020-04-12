無悔疫市開餐廳 劉浩霖跨悅困境

「一場毋須犧牲的勝利，的確讓人享受，但若然你曾克服過困境，滿足感會更大！」估不到西班牙中場大師「小白」恩尼斯達這番話，對冠忠南區中場劉浩霖的影響如此深遠！「阿霖」在今年2月新冠肺炎疫情爆發之際，斥資20萬與3位友人創業，在元朗建業街經營西餐廳「肆悅」。「我咁大個仔第一次做生意，點知開始無耐疫情就失控，我冇後悔，只係有啲擔心，希望多啲球圈人士入嚟捧場啦！啲嘢好好食㗎！」

本地波曾有不少名將因爛玩、嗜賭或好杯中物，致退役後生活潦倒；但其實在當弗之年，便開始為未來打算，如前港隊隊長陳偉豪般「一身牌」者，亦大有人在。平日球場上表現沉實、攻守兼備的27歲中場球員劉浩霖，場外雖未致沉默寡言，但都屬心思細密型，今次逆市創業，絕非一時衝動。「首先屋企人同女朋友都好支持我，趁後生咪試吓囉，唔通等老咗先試咩！我哋4個股東諗法都差唔多，所以開始到依家都好夾，大家都唔怕蝕底，一心想搞好佢。」

事事一腳踢求業主減租

就是這份不怕蝕底的精神，「阿霖」每次返到「肆悅」總會化身變形金剛，由門口帶位、廚房雜工，到洗碗、水吧、上菜，只要知道哪個崗位缺人，他都會第一時間補位，跟在場上比賽一樣機動。「始終做生意都係為咗將來，所以我哋都無後悔喺疫情之下開始，只係有擔心好正常。好似營業額得千零蚊嗰日，我哋就腳都震埋，心諗淨係舖租都成5萬蚊，點捱呀！」疫情之下，加上港府對食肆施行的種種新法例，生意自然難做，「阿霖」謂他們都曾經向業主求助，希望可以減租，但暫未有答覆。

「阿霖」提到當初與3位股東開會談大計時，彼此都有一個心願，就是希望見到來幫襯的朋友或食客，可以在近年的社會氣氛下，開開心心大快朵頤。「所以舖頭名用咗喜悅個悅字，同食肆個肆字夾埋，『肆悅』個音又四月好似，好順口，希望嚟食過或者行過都會記得個名。」

佳聯元朗前季勇奪「高級組銀牌」冠軍，有份入波的「阿霖」毫無疑問乃「橙軍」捧盃功臣，但「肆悅」開張近兩個月，他仍然未有向一班昔日戰友提起。「唔好意思嘅，好似特登叫人嚟幫襯咁，加上依家個環境，唔想令人為難。遲啲吖，遲啲等疫情過去，會推出自己友折頭，凡係球圈人士都會有9折，到時先嚟幫襯，好好味，好抵食。」「阿霖」笑說。

劉浩霖誠意推介

肆悅芝士雙層100%鮮牛肉漢堡

「上一手做嗰陣行高價扒房路線，我哋頂手之後，『肆悅』係走價錢大眾化小店Feel。而呢個『肆悅芝士雙層100%鮮牛肉漢堡』，係我哋嘅誠意推介，賣128蚊，出面呢個價錢好難食得到100%鮮牛肉整嘅，暫時呢個係最客叫過嘅，真係要嚟試吓！」

劉浩霖Profile

身高：1米68

體重：63公斤

位置：中場

出生：1993年1月22日

球衣號碼：8

曾效力球隊：

東方沙龍、黃大仙、

夢想駿其、九巴元朗、

陽光元朗、東方龍獅

現效力球隊：冠忠南區

今季上陣：13場/入1球