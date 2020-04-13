伊巴返瑞典避疫「魚」樂無窮

意甲受疫情重創陷入停擺，喺AC米蘭冇波踢嘅瑞典前鋒伊巴謙莫域，就獲准返到家鄉避疫，仲成功揾到當地球會一起跟操。呢位瑞典「戰神」現年38歲都仲能夠係歐洲頂級聯賽揾食，少啲職業球員應有嘅態度都唔得，喺意大利冇波練，「戰神」當然周身唔聚財，於是選擇去到自己有份入股嘅家鄉球會哈馬比，同球隊跟操。

呢位瑞典前鋒職業生涯初期喺馬模出道，不過去年11月，「伊巴」竟然買入瑞典另一間球會哈馬比嘅25%股份，成為球會持有人之一，由於馬模同哈馬比係死對頭關係，「伊巴」此舉當然惹來馬模球迷不滿，仲對立於馬模球場外的「戰神」銅像大肆破壞。雖然係咁，呢位巨星級班主為保持狀態，依然堅持嚟到哈馬比跟操，球隊主帥謝斯柏贊臣當然冇得say no：「我哋好歡迎伊巴謙莫域同我哋一齊訓練。」

瑞典當地確診染病個案已經超過10000宗，其中有887個死亡個案（截至4月12日），不過當地並冇實行禁足令。因此同哈馬比練完波，喺家鄉度假嘅「伊巴」仲有其他搞作，呢位AC米蘭前鋒近日就出海釣魚，更將過程拍下，上載到個人社交平台，可見瑞典「戰神」唔單止踢波掂，釣魚都頗有心得，仲攞住釣到嘅大魚一起合照，但事後佢冇將戰利品帶走，反而直接將其放生。

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