新力軍衝出香港　杜國榆加盟芬超

曾為香港隊U23出戰2018年雅加達亞運，22歲中場球員杜國榆（Remi）日前透露，自己已加入芬超球隊HIFK，待當地足總完成手續後便告正式加盟。惟芬蘭現正受新冠肺炎疫情影響，原定4月開季的聯賽或押後至6月展開。

22歲的杜國榆曾為港隊U23，出戰2018年亞洲U23錦標賽外圍賽、2018年亞運會，更是2019年衞冕第41屆「省港盃」冠軍成員之一。Remi自2015年到美國修讀大學兼在大專聯賽踢足球，2016年加盟當地第4級別聯賽球隊羅徹斯特河狗，畢業後一度效力西班牙乙組B球隊胡米利亞。後來球隊解散，Remi繼續留歐尋找機會，終獲芬蘭超級聯賽球隊HIFK相中，得以延續其外流生涯。

芬超為芬蘭頂級聯賽，HIFK上季在12支球隊競逐的聯賽排名第7。據其經理人公司消息指，杜國榆早在1月便到赫爾辛基與球會報到，現正等待芬蘭足總辦理手續，一旦完成便可正式加盟。他曾在3月初為HIFK出戰友賽，準備原定4月展開的芬超，球會亦將球員狀態催谷至75%。惟受疫情影響，當地政府禁止大型聚集，足總宣布球季延至6月開始，杜國榆稱球會訓練也被迫暫停：「當地政府禁止多於10人嘅聚集，所以球會自3月中就開始停操，依家佢哋安排緊日內恢復細規模訓練。」現時球員大部分都留在居所，會方安排包括跑步、負重等個人訓練日程，球員要定時向球會報告進度。

Remi又表示，芬蘭足總宣稱當政府撤銷「禁聚令」後便會盡快恢復球賽，他本人亦十分期待：「呢個國家係一個促進我成長嘅地方，我希望情況會快啲好轉，冇波踢嘅生活真係好奇怪。」此外，他說由於政府並無施行強制檢疫條例，因此社會仍有很多人如常生活，但他自己則採取較為安全的措施：「我除咗去訓練同買必須品都唔會出去，我知道呢個疾病嘅嚴重性，一定要做足所有預防措施。」