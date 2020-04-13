TOP16都出場！電競版世桌賽即將開波

今年的世界桌球錦標賽因為新冠肺炎疫情關係要延期上演，但球迷想睇「士碌架」好快就可以，世界桌球總會正籌備一項電競版世錦賽，世界TOP16球手全部登場。

繼足球、籃球、賽車及網球等之後，桌球都舉行電競版，留家抗疫同樣可以有比賽。Snooker 19本身是世界桌球巡迴賽（WST）官方推出的遊戲，玩家可以選擇128職業球手中揀選一位，在網絡世界上進行各站賽事，而電競版的世錦賽就訂於4月19日至5月4日舉行，為了拉近電競版與真實比賽的距離，今次會有16位Snooker 19的高級玩家，每人分別代表世界TOP16的桌球頂級球手，最終贏得冠軍的「幕後玩家」更可獲邀出席克魯斯堡劇院，親身觀戰真實版的世錦賽。

電競版的抽籤已經出爐，世界一哥卓林普將會對住中國的顏丙濤，而奧蘇里雲則與大衞基拔對壘。世界桌總發言人稱：「球迷很掛念着這個桌球大賽，雖然世錦賽要稍後才能上演，但用電競形式相信很多人都喜愛。」球迷可以上網睇直播，而現實版的世錦賽則計劃在7月25日開幕。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！