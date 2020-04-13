專欄輪住嚟　巴古沙重輩分當基保大佬

今日同大家分享吓其他嘢，相信好多球迷朋友都聽過，日本同南韓球員特別重視輩分，就算平日幾多嘢講，喺前輩面前就聲都唔敢聲，情況就好似金承龍嚟咗之後，金玟基成個人靜晒一樣。

其實，重視輩分呢樣嘢，絕對唔係淨係日本或者南韓球員，好似蘇沙、艾華頓、狄卡奧、基爾頓同杜馬思，見到法比奧嗰陣，一樣好似啲百厭仔見到老竇咁，乖晒！而「大頭」今次想講嘅係巴古沙。

「大頭」曾經聽巴古沙講過，佢細個喺祖家踢青年軍嗰陣，喺看台睇住場上面代表球會出賽嘅基保，對眼就好似着咗火咁，當時成班細路一人一句，話將來要好似基保咁成為偉大嘅球員。結果，巴古沙足球生涯初期，基本上都係跟住基保條路行，前後腳去馬來西亞踢波，亦前後腳咁嚟香港加盟南華，之後好長時間都一齊喺港甲度過。

過咗咁多年，巴古沙仍然當基保好似大哥一樣，依家喺檳城定居同做生意嘅佢，之前就招呼過基保一家四口去佢嗰邊吃喝玩樂。今年2月頭疫情開始嚴重，香港人要四出撲口罩，巴古沙知道之後，就應承會幫手，點知嗰時已經有唔少人喺檳城掃罩，佢見撲唔到，就叫老婆喺沙磱月嘅外家幫手，最終搵到兩大盒。好記得當日佢一知道有，就打畀「大頭」話：「搞掂，叫基保唔使擔心，我會立即寄畀你，你收到幫我攞畀佢。」見你咁有前輩心，幫手做吓速遞又有乜所謂呢？

大頭