宣布復操遭圍插　皇蘇「彈弓手」取消

早前有報道指西甲正爭取喺5月底閉門復賽，西甲球隊皇家蘇斯達原先公布會喺周二（14日）復操，不過消息一出即刻成為傳媒報道焦點，結果球會喺當地時間周日發聲明，決定取消復操計劃，球員將會繼續留喺家中自我操練。

皇家蘇斯達上周六宣布如果球員願意嘅話，可自行選擇重返球會操練，不過事隔一日球會即打退堂鼓，據報係西班牙體育理事會知道消息後，發信畀皇家蘇斯達叫佢哋暫時停止訓練，球會喺最新聲明入面亦提到，今次係收到體育理事會嘅建議，經球會高層商討後決定繼續停操：「球會絕對清楚在疫情期間應該肩負的責任，能否恢復操練，將完全取決於政府及衞生部門的指引。球會在疫情期間及疫情後會，都會全力幫助球員及所有僱員，健康才是目前最重要事情，我們相信很快便可以戰情疫情重返球場。」

至於今季西甲能否在5月尾閉門重開，抑或要作最壞打算腰斬賽事，各間西甲球會代表將聯同西甲聯賽會、西班牙足總及西班牙體育理事會於周三進行視像會議，商討餘下球季安排或解決方法。