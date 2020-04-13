廣東話要學五世先識？　加維蘭你問佢答

繼香港飛馬嘅佐佐木周之後，「大頭」邀請了另一位外援球員，在《我撐同球員傾吓偈》中，親自回答球迷提出的問題，他就是愉園射手、來自西班牙的加維蘭（Manuel Gavilan Morales）。雖然加維蘭十分熱愛香港，但就覺得廣東話非常難學：「我諗我要學五世先會學得識！」

Ｑ：想射入自由球定係12碼？

加維蘭：哈！哈！入球就係入球，點入都冇所謂啦！

Ｑ：你今季入咗好多球，係愉園最重要嘅球員，計劃留喺香港，定轉去其他亞洲地區落班？仲有你喺香港最鍾意食咩？

加維蘭：我好喜歡亞洲，但正如我之前講過，足球世界，你永遠冇辦法去預測，聽日發生咩事都唔會肯定到，更何況係下一季？依家最緊要疫情快啲過去，大家先可以計劃將來。亞洲有好多美食，但坦白講，我最鍾意食日本菜同泰國菜。

Ｑ：同邊位隊友最老友？

加維蘭：我同全部隊友都好好感情，每一位隊友都好肯幫我，特別係黃浩然，我加盟以嚟，佢幫得我最多。

Ｑ：最鍾意香港乜嘢食物？學識咗幾多句廣東話呀？

加維蘭：喺香港，除咗去食日本菜同泰國菜，我太太都好鍾意去食麵，拉麵或者各式各樣嘅麵都會食。我嘅隊友蕭志豪，每日操練都會教我講廣東話，相信有啲係粗口嚟，對我嚟講，廣東話實在太難學，要學五世先會學得識。

Ｑ：你覺得自己今季喺香港嘅表現點？享受喺香港踢波嗎？

加維蘭：整體嚟講非常正面，好多場比賽我都好享受，但球季無辦法完成令我有啲失落。因為如果有完整嘅賽季，我相信自己嘅表現會更加好，希望下季一切回復正常。

Ｑ：你擔心疫情下嘅西班牙嗎？有冇嘢想香港人幫手？

加維蘭：我當然好擔心啦！嗰邊情況好差，但好好彩我嘅家人都好平安。都冇咩，只希望世界各地可以快啲回復正常。

Ｑ：你點評價港超聯嘅水準？係唔係同西乙B或者西丙差唔多？你同喺香港踢波嘅西班牙球員熟唔熟？希望你可以留低，將來幫到香港隊比賽。

加維蘭：我覺得西乙B應該高水準過港超，但呢度都有好嘅球員，相信有多啲贊助或者投資之後，港超水準會不斷提高。我同傑志嘅洛迪古斯好好朋友，成日見面。如果可以喺呢度踢到咁多年，都唔錯呀！

Ｑ：你會介紹自己喺西班牙嘅舊隊友嚟香港踢波嗎？

加維蘭：佢哋好多都有問我嚟香港落班嘅情況，如果成事嘅話，嚟港超將會係一件好事。

Ｑ：你平時有咩嗜好？

加維蘭：我好鍾意同朋友去有地方飲嘢嘅天台聚會，望住靚景飲咖啡，感覺非常好。另外，我定期都會去沙灘曬太陽。

Ｑ：邊個愉園隊友最搞笑？

加維蘭：一定係伍家揚！冇第個！

Ｑ：如果你唔係踢波，會做咩工作？

加維蘭：我讀工商管理嘅，好鍾意研究經濟，我諗將來唔再踢波，都會喺呢方面發展。

Ｑ：你覺得同愉園年輕球員合作成點？你眼中佢哋係可造之材嗎？

加維蘭：佢哋大部分都好有潛質，有啲將來會有唔錯嘅成就，但喺足球世界不進則退，一定要不斷學習、不斷提升自己實力，如果唔係就會跟唔上。

Ｑ：你會考慮推薦愉園嘅年輕隊友，去西班牙較低組別嘅球隊試吓嗎？

加維蘭：有機會我一定會！見到佢哋不斷進步，外流係好好嘅機會去提升實力，見多啲、識多啲，自然技術都會好啲！

Ｑ：你覺得喺衣食住行方面，香港同西班牙分別大嗎？

加維蘭：我喺西班牙多數都會自己揸車，初初嚟到要搭巴士去操練，感覺有啲奇怪。但若果講呢個公共交通系統，香港都算冇得彈。

Ｑ：你覺得西班牙嘅足球風格，可以幫到港超嘅年輕球員提升實力嗎？

加維蘭：年輕球員喺場上面，一定要學識有策略同聰明啲，呢啲都係足球運動入面好重要嘅元素。西班牙足球好重視呢兩方面，配合埋球員嘅身體質素，所以有咁好嘅成績。

Ｑ：加維蘭，你係今季港超傑出球員之一，你預期會留喺愉園嗎？

加維蘭：呢一刻好難講之後會點！今季係愉園畀機會我嚟港超，喺愉園亦非常開心，但足球世界，永遠無法預知之後嘅事，暫時都係將注意力集中喺疫情先，搞唔掂疫情，咩都唔使講。