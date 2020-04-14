皇馬搶文尼　利物浦搶麥巴比

皇馬同利物浦各有目標

疫情下各隊運作停頓，不過暗地裡仍有一番較量。英國《太陽報》報道，皇馬除咗鎖定艾寧夏蘭特同基利安麥巴比之外，主帥施丹更準備向利物浦出手，撬走今季表現出色嘅沙迪奧文尼，紅軍亦有回應，就係以出售文尼所得嘅轉會費再加錢，用天價斟介基利安麥巴比。

施丹近年似乎對利物浦前鋒特別有興趣，上季尾傳過皇馬想簽穆罕默德沙拿，後來不了了之，後來又將目標改為斟介沙迪奧文尼，到近期聯賽暫停，消息指皇馬又準備出手，以1.5億鎊(約14.5億港元)轉會費硬撬合約到2023年嘅文尼。

利物浦若然文尼被撬，都唔會乜都唔做，早有傳聞紅軍有意簽入法國射手基利安麥巴比，不過此子身價高達2.5億歐元(約21億港元)，主帥高普早已明言以球會財力無法染指，不過假如出售文尼獲得1.5億鎊，咁就唔同講法，事關紅軍來季獲新贊助(NIKE)，有1億鎊資金買人，咁就夠錢收購麥巴比。

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