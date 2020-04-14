見到曙光啦！英超擬6.6復賽

新冠肺炎肆虐之下，各地聯賽停擺，球會面臨嘅財政壓力愈來愈大，再唔復賽，隨時有破產危機。英格蘭聯賽協會計劃6月6日重開轄下嘅英冠、英甲、英乙聯賽，而英超亦可能跟隨同時間復賽。

英國《鏡報》指，英格蘭聯賽協會已經表明必須完成今季賽事，以確保低組別球會可以有財政收入度過難關，所以準備6月6日重開賽事英冠、英甲、英乙，所有賽事都會閉門舉行，據悉英超都有意喺同一個周末復賽。

不過，英格蘭聯賽協會仲要同政府進一步商討復賽問題，之前已有一項5000萬鎊嘅應急基金幫助英冠、英甲、英乙球會減輕財政壓力，但長貧難顧，必須復賽，球會先至可以生存落去。

各個聯賽及主要錦標最新進展

1.歐聯、歐霸：暫停，計劃8月重開

2.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：暫停，計劃6月6日重開

3.西甲、西乙：暫停，爭取5月28日復賽

4.意甲：暫停，計劃5月31日復賽

5.德甲、德乙：暫停至4月30日

6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知

7.荷甲、荷乙：暫停，計劃6月19日重開

8.葡超：暫停，直至另行通知

9.比甲：暫定腰斬，4月24日開會再決定

10.俄超：最快6月1日重開

11.日職、日乙、日聯盃：可能6月初重開

12.韓職：因賽程緊逼，有意5月重開

13.美職：最快5月10日重開

14.墨超：暫停，直至另行通知

15.澳職：暫停，4月22號再決定復賽安排

16.智甲：最快4月30日重開

17.巴甲：延遲開咧

18.巴省聯：暫停，直至另行通知

19.自由盃、南球盃：暫停，暫定5月7日重開

20.挪超：暫定5月23日開咧

21.瑞超：暫定6月初開咧

22.阿超盃：暫停，直至另行通知