3大名帥示範！嫡系出身成功保證

巴塞近期是非不斷，先有球員減薪單嘢都搞到一鑊粥，再爆出董事局大地震，內部矛盾重重，近年買人又經常做水魚，名宿沙維唔忍心見到母會沉淪，想「愛回家」執教，隨時成為「地上最強」救星。

由於受疫情影響令聯賽停擺，巴塞全體球員早前願意減薪，不過事後隊長美斯表示，會長「大雄」巴度美奧事先向傳媒放風，擺球員上枱，逼佢哋就範堅不滿。日前仲爆出球會董事局大地震，6位董事成員一齊辭職，仲話要盡快重選會長，查實2月體育總監艾比度批評部分球員唔盡力，係逼教練落台，美斯已罕有地出聲反擊，短時間內逼到球王兩度炮轟高層，可見內部問題多到嘔。

與此同時，名宿沙維喺上月尾突然轉口風，話想重返巴塞執教，仲有晒全盤計劃，點名想買德甲兵查頓辛祖同基拿比，最重要係關於球隊競技層面上，佢要話晒事。由於歐國盃延期1年至2021年先開打，令原本諗住今年帶完荷蘭打完呢項大賽，就會轉教巴塞嘅領隊朗奴高文，其如意算盤打唔響，無疑造就沙維重返魯營。當然，依家話沙維下季「愛回家」言之尚早，但如果事成，相信係利多於弊。

威望無人能及足夠震懾麻煩友

雖然「地上最強」近5季4奪聯賽冠軍，但自2015年後未再稱霸歐聯，甚至多番出現反勝為敗嘅尷尬場面，中場控制力大減。沙維當年作為中場指揮官，對巴塞嘅tiki taka打法瞭如指掌，猶如佢偶像哥迪奧拿，而且今季已小試牛刀執教艾薩德，絕非毫無經驗，若果接手必定延續傳統，用最具侵略性嘅傳控戰術征服對手。

沙維喺巴塞奪得大大小小共25項錦標，功勳昭著，容易建立說一不二嘅威信。唔單止可震懾麻煩球員，亦敢於清除陣中毒瘤，而老將如美斯、布斯基斯、蘇亞雷斯、碧基都佢做過隊友，大家情同手足有偈傾，好難再有現任主帥史坦恩被踢爆遭球員質疑戰術嘅情況，仲會場場搏到盡，沙維甚至可以喺美斯續約一事打人情牌。

明年大選「大雄」會長難連任

巴塞王牌美斯、碧基、布斯基斯、蘇亞雷斯等主力都三張幾，近幾季都為換血鋪路，單係買奧士文尼迪比利、菲臘比古天奴同基沙文都使咗4億歐元（約33.9億港元），點知個個都唔啱用，仲要個個高人工好難有水魚接貨，明顯係體育總監艾比度失職。沙維講到明想搵祖迪告魯夫管轉會事宜，佢哋有商有量，一定要啱戰術體系先會買，而且佢曾感慨巴塞近年忽視青訓，可以預期佢會重用更了解tiki taka打法嘅拉馬西亞新仔，順利幫球隊慳錢。

加上早前爆出「水軍門」事件，有指高層特登聘請公關公司，去攻擊同抹黑隊長美斯、碧基等球員形象，現任會長巴度美奧可謂犯眾憎，有傳2009年締造6冠王嘅前會長拉波塔想捲土重來，佢同沙維、佩奧爾、美斯老友鬼鬼，如果真係提早今年大選，呢班名宿同球星隨時發聲「十卜」，贏面更高，到時踢走無能「大雄」，光復巴塞指日可待。

嫡系出身教波事半功倍

正所謂做生不如做熟，從青年軍開始效力巴塞24年嘅沙維，對「地上最強」一切熟到冇朋友，憑住球員時代嘅功績，絕對有利執教，今季英超嘅林柏特、阿迪達有辦你睇，過往亦有好多主帥，重返舊東家任教即交到貨。

哥迪奧拿 (巴塞隆拿)：同樣出身自巴塞青訓嘅哥迪奧拿，係「地上最強」於1992年首奪歐冠（歐聯前身）嘅功臣，2008年以37歲之齡接掌母會，一上場即踢走朗拿甸奴同迪高等大牌球星，以美斯、沙維、恩尼斯達等「自己人」為核心重建球隊，將tiki taka踢法發揮到極致，以漂亮足球橫掃球壇，更1年之內豪取6冠，史無前例。

安察洛堤 (AC米蘭)：經歷喺帕爾馬、祖雲達斯嘅失意後，球員時代曾為AC米蘭蟬聯歐冠盃（歐聯前身）嘅安察洛堤，2001年11月重返舊東家執教，之後一季自創將派路墮後踢防中，唔單止令呢位一代宗師轉型成功，「紅黑兵團」亦連贏歐聯及意盃，翌季重奪意甲冠軍，「肥安」打破二奶命，奠定名帥地位。

森馬 (多蒙特)：森馬於多蒙特功勳滿身，贏過德甲及歐聯冠軍，佢因嚴重傷患提早掛靴，2000年因多蒙特深陷降班危機，佢以助教身份回巢幫手，並且護級成功，之後被扶正為主帥，2001年簽入捷克孖寶真高拿及路斯基，不但獲得歐洲足協盃亞軍，並且事隔6季再嘗聯賽錦標滋味，森馬亦成為最年輕德甲冠軍教頭。

冇龍比賽造就一代傳控宗師

沙維於職業生涯擸盡世盃、歐國盃、歐聯、西甲等冠軍，喺中場控制節奏、策動進攻嘅能力，猶如樂團總指揮，佢透露細個訓練嘅軼事：「我10零歲啱啱加入拉馬西亞（巴塞青訓），第一堂訓練嘅比賽竟然冇擺龍門架，當時個個都唔明白，後來先知冇得射龍門，即係唔會有入波，而邊個控波叻就邊個贏，從此苦練控球同傳波。」之後已故巴塞教父告魯夫同佢講：「透過控球嚟防守，做得唔錯，所有細路都願意控球在腳，當個波係朋友，先至領略到踢波嘅樂趣，控球同進攻，先係最好嘅防守。」就咁成就沙維為一代傳控宗師，若果佢接手巴塞，必定會持守呢種哲學。

作為中場核心，沙維係用腦踢波嘅表表者，2014年世盃前日本NHK製作咗一套分析西班牙國家隊嘅紀錄片，工作人員幫沙維戴上一個專業探測佢大腦活動嘅頭套，發現佢嘅大腦基底核活躍程度，遠高於14名日本球員嘅平均值。有數據顯示，沙維平均一場比賽頭部郁動超過850次，而喺接波前向左右轉頭各0.5秒，即係佢在場上通過不斷觀察，見到隊友走位而諗出多個傳波方案，並喺極短時間內揀出最好嘅路線。呢種睇通睇透嘅球場視野，不斷思考比賽局勢變化，同樣可放喺執教時臨場指揮，因此中場球員從教後，成功例子遠多於前鋒同後衞，包括同為巴塞中場大腦、現任曼城主帥哥迪奧拿，佢徒弟沙維的確具備成為一流教頭嘅潛質。

沙維兩個問號？？

沙維踢咗咁多年波，佢究竟有幾多身家呢？據Celebrity Net Worth統計，佢嘅累計總資產約為3500萬歐元（約2.95億港元），以一個球星嚟計唔算好多！據講，沙維收山前，以球員身分效力艾薩德嘅年薪為1000萬歐元（約8,422萬港元），其後做咗主帥人工亦唔會有太大上落。由此可見，佢喺巴塞嘅薪金唔會係一般人想像咁豐厚，加埋西班牙稅率高，沙維呢類高收入人士，往往有成半入息用嚟交稅，加埋經理人抽佣，真正落袋數得出。何況沙維為人低調，廣告代言數目唔及C朗、美斯甚至某啲活躍嘅球星，所以佢只係奧迪汽車喺卡塔爾分部嘅品牌大使，同埋Adidas簽約球星，平日商業活動唔係咁多。

沙維如果回歸巴塞，恐怕只有一個舊隊友會極度唔爽，佢就係前隊長佩奧爾！點解咁多年隊友，兩個老臣子會唔咬弦？原因出自一個女人身上──沙維老婆Nuria Cunillera（圖左）。原來2012年沙維、佩奧爾一齊甩拖，誰不知佢兩顆空虛的心，同時睇中咗Nuria Cunillera，兩人展開「生死搏鬥」，據稱差啲就拳腳相向，最後Nuria Cunillera揀咗沙維，仲喺2013年拉埋天窗。婚禮當日，巴塞群星包括美斯、恩尼斯達、法比加斯一大批隊友都有到賀，惟獨佩奧爾影都唔見，足見兩人芥蒂之深。