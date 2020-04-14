港超電競賽有直播　究竟誰能成為PES王者？

由香港足總和ER eSports，以及10支港超球隊合作的「港超聯在家作賽」網上電競港超比賽合辦的「港超聯在家作賽」網上電競港超比賽，各隊代表將會以PES2020決勝，周三（15日）下午揭開戰幔，將會率先上演初賽和8強賽事，足總今日就向傳媒公布賽程表，揭幕戰將由佳聯元朗的羅振庭對理文顏樂楓。

PES作為熱門足球遊戲，一早就在香港贏得不少機迷和球迷支持，不少今次參賽的港超球員，都承認一早就接觸過這款人氣遊戲，其中就包括為和富大埔出戰的楊紫彬：「以前自己有玩winning eleven 2012（即PES2012），之後玩過其他足球遊戲，2019年因為第一年踢職業，所以又玩返PES。」他認為自己於遊戲中的能力數值不過不失，希望日後能靠現實表現，博取遊戲中更高能力值。這位「綠戰士」小將會於8強，遇上初賽標準流浪劉智樂和香港飛馬曾健晃的勝方，他透露為備戰今次比賽，過去幾日每天都有「加操」。

另外，代表富力R&F的「細佬」梁諾恆，就希望在沒有本地足球比賽上演的日子裡，靠電競比賽娛樂球迷，更表示今次找到哥哥梁冠聰陪自己特訓：「呢幾日喺屋企都有同阿哥玩。球迷支持咗我哋咁耐，都希望喺呢段困難時期，將娛樂帶畀佢哋。」今次比賽所採用的PES2020，安裝了球迷悉心製作的港超補充包，讓玩家可以用港超球隊作賽，這位富力R&F守將就坦言會令到比賽時更有親切感。至於「細佬」的8強對手，以個人身分出戰的傑志吉祥物「傑仔」，就直言對比賽充滿信心，賽前更率先向「細佬」使出「口水戰」：「希望佢部機網速夠快，唔會令到我窒機啦。」可見未開戰，各方已經充滿火藥味，不想錯過精彩賽事的球迷，就要留意足總Facebook專頁的直播。