拉莫斯續約談判破裂！明夏去祖記拍C朗

西班牙《阿斯報》爆料，指皇馬同隊長沙治奧拉莫斯就續約問題傾唔掂數，呢位34歲後衞好可能於明年夏天約滿之後，以自由身離隊，據報有多支豪門有興趣簽入沙治奧拉莫斯，包括「免簽之王」祖雲達斯，一旦成事，意味沙治奧拉莫斯可以同C朗再做隊友。

沙治奧拉莫斯2005年由西維爾加盟皇馬，為「銀河艦隊」上陣超過600場，佢原本希望續約2至3年，但根據皇馬慣例，只會同32歲以上球員續約1年，即使係「忠臣」沙治奧拉莫斯，亦唔可以破例，令到呢位西班牙國腳非常不滿。

加上有傳沙治奧拉莫斯上年曾經同會長皮里茲喺更衣室吵大鑊，當時皇馬已經有意賣走佢，皮里茲依家更加唔想同佢續約，一旦雙方正式反枱，沙治奧拉莫斯就可於明年1月同其他球會傾加盟問題。

上季已傳曼聯、祖雲達斯、巴黎聖日耳門等豪門有興趣簽入呢位鐵衞，當中以祖記最大可能簽到佢，因為呢支意甲勁旅經常簽入自由身名將，加上C朗曾經喺皇馬同沙治奧拉莫斯合作多年，如果C朗出聲，沙治奧拉莫斯應該樂意加盟。