專欄輪住嚟　本地波 X 港產片（一）

入行就快27年，因為體育記者呢份工作，令本來已經有好多經歷嘅「大頭」，可以認識到更多唔同範疇嘅朋友。啲人成日話「識人好過識字」，「大頭」非常認同㗎！

好似今日講嘅呢位朋友Gary Wong咁，成日都會入場睇本地波，而佢亦係《電影朝聖Film Pilgrimage》嘅版主，有出書介紹台灣同香港電影嘅場景，亦係香港電影場景導賞團嘅搞手，同香港電影圈唔少導演、製作人非常熟。

有一次同Gary兄食飯，兩個麻甩佬一個講本地波、一個講港產片，餐飯食咗兩個幾鐘。當中傾到有幾多本地球圈中人客串過電影，甚至喺電影界發展，結果嗰餐飯之後，Gary兄就喺《電影朝聖Film Pilgrimage》推出咗《本地波港產片》系列。趁依家喺《專欄輪住嚟》打長庒，不如就同大家睇番Gary兄嘅介紹。

要數《本地波港產片》系列出街之後最多人講嘅，一定係同飾演過「烏鴉」嘅張耀揚撞樣嘅傑志主教練「朱Sir」朱志光。文中提到，「朱Sir」雖然無「細鬼」張志德咁多產同重戲份，但都參演過多齣港產片，包括《細佬識講嘢！》（1992）同《失業特工隊》（1998）。喺巧妙嘅Cap圖功夫下，令人一時間都分唔出劇照，到底係「朱Sir」定「烏鴉」嚟，亦因為咁，近季帶領傑志屢建奇功嘅朱志光，久唔久就會畀球迷叫佢做「烏鴉Sir」。

多得Gary兄，等「大頭」唔使諗題材，諗到個頭再大啲。聽日再同大家睇番《本地波港產片》嘅其他內容。

「大頭」