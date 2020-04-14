亦師亦友　郭子堦向佐佐木周偷師

今季從佳聯元朗轉投香港飛馬的中場郭子堦（Bobby），自2月開始於「菁英盃」及「足總盃」逐漸得到更多上陣機會，偏偏賽事卻因新冠肺炎疫情叫停，性格樂觀的Bobby仍認為，能夠跟亦師亦友的日援佐佐木周（Shu）做好朋友，從這位前輩身上偷師，自己依然得多過失！

■圖/文；何彥霆

雖然郭子堦今季要待至下半季才有較多落場機會，但他認為自己經過鍛煉和考驗後，反而可以走得更快更遠︰「飛馬陣中有踢咗好幾年嘅球員，對我嚟講係一種壓力，但有一班經驗豐富嘅球員帶住，我無論喺比賽或訓練都提升得更加快。」

Bobby續道：「呢度好多隊友都會指點我，有時我練波犯錯，佢哋都會同我講番下次可以點做。今季等到2、3月開始有上陣機會，因為疫情停咗固然可惜，但都冇辦法，始終健康要緊，嚟到呢度有機會爭正選位置，已經覺得要感恩多過可惜！」

相比起「好波不如好運」，似乎郭子堦與佐佐木周都比較注重「好品」，兩人對對方的評價有如一面鏡，當中阿Shu雖與球隊提前完約，但仍對這位前隊友讚不絕口，並希望盡快再次並肩作戰︰「我好欣賞Bobby做事嘅態度，無論訓練同比賽都會盡全力應付，我有時都想同佢分享吓自己嘅經驗，因為佢真係一個好學嘅人。或者我哋性格同思考嘅嘢好相似，所以做到好朋友！」

Bobby則笑言，他倆相似的地方不止性格︰「我都覺得同佢好相似，特別係對足球嘅熱誠。其實有時訓練，隊友望見我哋背影都會嗌錯我哋！某程度上我好幸運，喺唔同球會都遇到一啲同自己目標相近、工作態度認真嘅人，推動我去做好啲，要比人哋更加勤力同做得更加好！」

【郭子堦Profile】

出生日期：1996年12月26日

位置：中場

曾效力球隊：

標準流浪、標準灝天、佳聯元朗

現效力球隊：香港飛馬

球衣號碼：5

【佐佐木周Profile】

出生日期：1991年2月12日

出生地點：日本

位置：進攻中場、前鋒

曾效力球隊：馬可尼神駒、黑鎮斯巴達、環球、標準流浪

現效力球隊：香港飛馬

球衣號碼：11

●自創有趣Game鞠住躬頂波

面對「疫」境，近乎全球足球員都無法如常操練，只可自行家居訓練保持體能及狀態，郭子堦及佐佐木周靈機一觸，設計出由兩人互相鞠躬頂彈地波頭槌的「Arigatou Challenge」遊戲，阿Shu說：「最近大家都唔可以如常集體訓練，我哋構思咗一啲喺室內做或一、兩個人做嘅有趣運動，拍咗啲短片，大人、小朋友都可以嘗試跟住做。」

Bobby則謂，希望大家能夠逆境中自強：「呢排冇比賽，我同阿Shu可以話係苦中作樂，希望畀啲正能量大家，練習頂頭槌時可以更有趣味性！」