人生下半場更精彩　拳王動口戒動手

人生如戲！拳王泰臣在運動員時代贏盡世界金腰帶，霸氣直捲每個角落，咬甩荷里菲特耳仔嚇呆全世界，在體壇紅過亦霉過，曾入獄成為階下囚，因豪賭揮霍而破產，一幕一幕的經典即使你不是拳迷都會聽過，退役後的他在人生 2nd Round(第二回合)同樣精彩，學做生意拓展商業版圖、踩入荷里活過足戲癮，早幾年他變身做「黃子華」試辦talk show 反應熱烈，最近這位年過半百的體壇紅人更加化身做KOL幫手抗疫，要同外界拉近距離，用生命改變生命！

或者人生的歷練令人改變，昔日殺氣騰騰的泰臣，面上霸氣的紋身依舊，但隨着歲月這位53歲的老拳王反而愈來愈親民。受到宗教影響令泰臣的人際圈更廣，家陣打得又Talk得，近年舉辦的「One Man Show」深受粉絲支持，上月初才剛結束一場，原本T

alk Show已經排到5月，但因為新冠肺炎疫情在美國大爆發，都要Hold住，不過，唔走出室外都一樣可以Talk，響應在家抗疫的泰臣就在Youtube新開設「Safe Distance with Tyson」的直播平台，找來不同名人甚至粉絲閒談吹水，乜都講一餐，但當中很多人生哲理，值得探究。

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昔日在擂台豐功偉績，打贏無數對手，今日泰臣都要再出手為世界打超級惡菌，他設計了幾款T恤及衞衣，主要都是提醒大家要保持個人衞生，首要清潔雙手，其中一款T恤更印有洗手六部曲，兼寫上「泰臣提你，要洗你的臭手」，相當配合這位拳王的霸氣，而售買後所得的款項將會全部捐給世衞（WHO）作抗疫之用。

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施比受更有福！能夠回饋社會，用自己影響別人，泰臣更享受他的人生下半場，他曾經在一個網台節目講過，自己的過去已不復返，也不眷戀昔日的名利，當下只想學習謙卑，希望用自己的故事作為年青人的借鏡。

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泰臣貴為重量級拳王，連寵物都要體積夠龐大，他曾經飼養過孟加拉虎，還不惜工本請專人訓練和馴養。但他對大腥腥的熱愛似乎不如貓科動物，他自爆自己曾經向一名動物園職員提供1萬美元，讓他爬進籠裏，和一隻銀背猩猩打翻場，幸好職員最終並沒有接受該筆款項。

泰臣說自己有這個念頭，是因為走到猩猩籠前時，見到一隻大銀背猩猩正欺負其他猩猩：「牠們充滿力量但那兩顆黑眼睛卻像個無辜的初生兒，所以我便向動物員的職員提出開放猩猩籠，讓我進去和那隻大猩猩決鬥。」職員最終拒絕。

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而泰臣日前在自己的社交網直播中，承認自己當年養老虎一事「很傻」，也很後悔這段黑歷史：「你不可能完全馴服一隻老虎，這不可能發生的。牠們會意外地把你殺死，特別在粗暴玩耍時，你會對牠揮拳，而當牠們生氣了，就會反擊並將你置於死地。我很高興自己上了一課，我那時候做得太錯、太天真了，竟然以為放在家中飼養就可以馴服牠們。」

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