隔離令催生　私竇場勁Hit

新冠肺炎疫情下，昔日萬人空巷嘅足球場變成荒廢之地，球員以往日日去訓練場練波，轉為喺自己屋企做運動Keep弗。想落場踢波？除非你有自己嘅私家足球場！事實上，唔少頂級球星嘅豪宅都自備「私竇」，而且仲各具特色，其中前德國名將米高路明尼加公司生產嘅「鳥籠球場」，近期就瘋行歐洲，獲唔少德國球星擁戴！

喺八、九十年代踢過拜仁慕尼黑同多蒙特嘅米高路明尼加，係現任拜仁慕尼黑主席路明尼加個細佬，雖然足球場上成就唔及阿哥，不過佢2005年開嘅足球場公司Trendsport Rummenigge最近就紅到發紫，呢間公司主要業務係生產各式各樣足球場，尤其係流動球場同鳥籠球場，喺依家嚴峻疫情之下大受歡迎。

最平4.2萬有交易

德國《圖片報》介紹，基迪拉、達侯特同辛度華拿3位德國球星，都有搵Trendsport Rummenigge幫佢哋喺屋企嘅天台裝設「鳥籠球場」，除咗有特製龍門架以及鐵絲網之外，球場仲有唔少「個人化」設計，好似祖雲達斯中場基迪拉喺都靈屋企個球場，就印上自己個簡稱「SK」（Sami Khedira），仲有祖雲達斯、史特加嘅Logo，每個造價由5,000歐元至50,000歐元（約4.2萬至42萬港元），豐儉由人。

依家冇波踢兼冇波練情況下，唔少球員都委託Trendsport Rummenigge訂造私家球場，多蒙特中場達侯特就喺佢住嘅公寓天台安裝，停擺期間每日至少用幾個鐘頭練習，最搞笑係天台兩邊牆竟然印上多蒙特贊助商PUMA嘅巨型Logo，唔知達侯特係咪有得收廣告費呢？

夢想球場各自各精彩

柴郡PP競技場 保羅普巴自戀之作

講到球星嘅「私竇」，最有睇頭嘅可能係位於曼徹斯特嘅柴郡，事關住喺當地嘅兩大法國球星──曼聯中場保羅普巴同曼城守將班捷文文迪，不約而同喺所住嘅豪宅整咗個超精緻嘅訓練場，成為一班隊友嘅「2號練習場」。

曼聯中場保羅普巴位於柴郡嘅300萬鎊豪宅，備有一個科幻感十足嘅螢光室內足球場，呢個命名為「PP競技場」（Paul Pogba簡稱）嘅球場曝光率甚高，2018年正式「開幕」嗰陣，保羅普巴更邀請拉舒福特同連格去拍片宣傳，之後亦不斷喺保羅普巴嘅社交網出現，唔少曼聯球員都有去「幫襯」，早前佢就公開同域陀連迪路夫一齊喺「PP競技場」入面練習片段。

呢個四周裝滿LED燈嘅「PP競技場」面積唔大，不過每個角落都充滿普巴嘅自戀味道！球場中央就有保羅普巴個人商標「PP」，牆壁就有大大個保羅普巴做「DAB」招牌動作嘅畫像，上年底曼聯、祖雲達斯同法國國家隊名將艾拉，就曾經喺自己嘅網上節目入面，親自做家訪直擊「PP競技場」，由於呢個私家場嘅曝光率實在太高，傳聞有商業品牌打算喺球場落廣告添！

文迪弧形場曼城風味

至於法國國腳班捷文文迪2017年加盟曼城後，用480萬鎊買入柴郡一間豪華別墅，裝修第1件事就係起一個畀佢練習嘅室內足球場！呢個弧形設計嘅小型場唔單止外觀特別，牆上面有曼城嘅藍色印上「LET'S PLAY」字句，而且仲埋電子計分板！班捷文文迪表示馬列斯、史達寧等隊友嚟佢屋企作客嗰陣，都會一齊嚟呢個球場玩網式足球，一玩就玩2至3個鐘頭先至夠皮！

C朗起埋後備席廂

C朗拿度貴為球壇首個累積收入超過10億美元嘅球星，喺馬德拉、里斯本同馬德里都有物業，當中位處馬德里嘅豪宅就最多人討論。後花園有小型足球場已經係「基本配置」，C朗亦經常喺度教佢囝囝踢波，最特別之處係，C朗喺場邊竟然加設一個後備席廂。莫非佢平時好少機會做後備，所以喺屋企想試下坐冷板嘅滋味？

美斯斥5千萬瓣瓣有齊

巴塞隆拿前鋒美斯貴為當今球王，屋企「自備」私人足球場亦理所當然。佢位於巴塞隆拿卡斯泰爾代菲爾斯（Castelldefels）嘅豪宅，就擁有個規模一啲都唔細嘅室外「小型」足球場。據聞美斯當初買入呢間豪宅嗰陣並冇以上設施，但美斯就斥資600萬歐元（約5,000萬港元）擴建兼改裝，增設埋小型足球場、網球場同泳池等完善設備。依家除咗係佢平時練波嘅地方之外，仲係佢同3個囝囝以及愛犬嘅私家遊樂場。

拿高祖利亞最溫馨足球場

科特迪瓦前鋒拿高祖利亞自2016年加盟馬略卡後，已經成為球隊主力數胡人物。近日佢喺停擺期間，不斷自貼喺豪宅天台球場練習嘅情況。呢個球場鋪上人造草，牆上亦掛上自己件馬略卡17號波衫，就咁睇唔算太特別，但最近都成為球壇熱話，事關佢上月喺呢度單膝跪低，向女友Fabiola求婚成功，絕對係疫情之下最溫馨嘅足球場！

拉爾拉拿斬樹起場惹非議

利物浦中場拉爾拉拿，算係英格蘭球員中腳法較好嘅一批。6年前佢喺漢普郡嘅豪宅，用咗4萬鎊興建一個足球、籃球兩用球場，四邊起晒鐵閘同圍板之餘，仲有安裝射燈作照明。不過工程期間出現小插曲，事關當時建築工人為咗興建球場，要斬咗附近嘅3棵樹落嚟，結果引嚟拉爾拉拿嘅鄰居不滿抗議，不過呢個擴建工程，最終都獲得市議會批准。