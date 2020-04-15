籃球人疫流撐得住　宗銘達送貨幫補家計　

籃球的世界因疫症而停轉，但人總要生活，籃球圈中人更發揮着迎難而上的精神，即使生活面對當前的艱難，仍然克己盡任接受每一個挑戰，站在不同崗位上做好自己，或者短暫轉型來配合時局，或甚的施予支援助己助人。香港籃球聯賽到8月前難以復賽，這段日子讓大家有更多空間思考未來、反省人生，甚麼才是最重要的？以下一眾「籃球人」就在疫情下，過着不一樣的抗疫生活。前港隊控衞宗銘達因停教而踫上「奇遇」；滿貫大前鋒方誠義就粉墨登場拍攝抗疫宣傳片，展露鏡頭前另類才華；而籃總會長施維雄拿督則發揮急智轉產抗疫物資……還有默默私下鍛鍊保持體魄的球員，眾人都不忘把握時間做好自己，好好生活就是抗疫的關鍵。

教波評述工作停頓 達Sir不介意暫時轉型

馳騁甲一逾20年由球員到擔任教練，「達Sir」宗銘達時刻都將籃球放在人生其中一個最重要位置。憑着豐富的實戰經驗，以及希望將專業知識傳授給下一代的心願，促使他於2015年退役後，全情投身籃球教練的崗位，本是5、6支球隊的主帥，由中學、大專、甲組女籃及甲一，場邊都會見到「達Sir」指揮若定的身影，只是一場新冠肺炎令賽事陷於前所未有的「真空」，「達Sir」本來忙碌走場的常態也改變了。

「因1月開始停了教波，2月份評述球賽的工作也停下來，所以近日亦幫朋友的公司做送貨，賺取一些外快，應付生活開銷。」一向養開車代步的「達Sir」，沒有埋怨甚麼，他相信路是自己行出來的，在艱難時期更要變通一下。「個心有時都好亂，幸好以往聽從前輩說話要未雨綢繆，這段時間還可以頂得住，也得靠太太的工作收入支撐家庭支出。」

「我也很多謝一些合作多年的學校、感情要好的學校，給我網上教學的機會。另外，有學校亦提議我們最多可拍10段短片，以給予我們導師費，我打算和其他教練一起拍攝，因有限聚令嘛，不能多於4人呢！」育有兩名兒子，分別唸幼稚園K1及小學二年級的「達Sir」說。

制服疑犯感觸搵食艱難

就在上周中，「達Sir」駕車至大圍時發生了一段奇遇，話說當時正在車廂內的他遇上一宗懷疑搶劫案，目擊兩人在街上追逐，於是他以反方向駕駛汽車以作「兜截」，最終落車與其他人把疑犯制服。身歷其境，事件令他感觸良多：「現在的時勢搵食艱難，個個都辛苦、都有難題，但不應該做不當的事情啊！自己心裏都不舒服、幾心悒。」41歲的「達Sir」見義勇為的行徑，讓他感受到社會部分人士的疾苦，更令他珍惜所擁有，要好好活在當下，期盼疫情過後可見雨後彩虹，再在他最喜愛的球場上再作貢獻。

阿GA拍防疫短片充滿喜感

擁有健康形象的滿貫大前鋒方誠義，最近為中大運動醫學《疫.能運動》拍攝宣傳短片，阿Ga以1米90的身高說明，無論身型高矮，去洗手間時都要蓋上廁板才沖廁，以免病菌染污洗手間內的用品。片中阿Ga戴上口罩亦演繹得十分自然，與「牙刷」的對話亦浸透一絲絲喜感，成功傳遞出在疫症時大家要進一步加強清潔及防疫的訊息，使人留下深刻的印象。

而上月，阿Ga更聯同滿貫籃球隊一眾隊友、教練及職員，到樂富橫頭磡邨及葵涌邨一齊送出口罩，將一箱箱的口罩贈予有需要的人仕，為抗疫而身體力行。一眾球星包括蔡再懃、黃鎮煒、費格遜、張偉康及葉俊傑等，代表滿貫向社區送上關懷，宣揚守望相助及注重健康的訊息。球隊主教練朱耀明今季回歸，雖然在場地因疫情封閉下而未能正常集練，但球員們都保持耐性，或個別進行體能訓練等，迎接未來的挑戰，向冠軍的目標進發。

廠房改製抗疫物資 施維雄捐口罩造福社群

自1月農曆新年疫情爆發以來，各界對抗疫物資的需求爆升。香港籃球總會會長施維雄有見及此，立即將其公司怡高企業（中山）有限公司的廠房騰出空間，由玩具生產改為製造口罩等抗疫物資，並捐出口罩予籃球圈及中山當地企業使用，造福人群。

近日施維雄拿督已將20,000個醫療用口罩，捐贈給籃球總會仝人，這些口罩日前已由職員分派包好（左圖），準備以郵寄寄予總會執行委員會委員丶現役註冊教練和裁判，目的是使眾人在減少外出的同時，足不出戶便可收到口罩。了解之下，原來身兼全國政協委員的施維雄，自農曆年開始便立即展開抗疫的工作。

據悉，中山怡高於疫情急升溫時，立即投入資金及人手等資源，在神灣鎮現有的廠房中騰出空間，改建成潔淨無塵生產車間，以及醫用消毒車間，展開投產醫療級口罩，以及護目鏡、體溫計等，口罩成品亦迅速獲得認證，火速生產後，公司並向各界送出口罩，希望更多人不用為「撲口罩」而懊惱。施維雄表示：「為了盡快完成生產，連月來不敢給自己多放假。而我們轉產抗疫物資，不是為了賺快錢，而是履行社會責任。」

東方龍獅球星家居訓練

東方龍獅籃球隊球員沒有躲懶，頻頻在家進行「另類鍛練」，並拍成短片放於球隊社交網上，與球迷保持互動。其中林萬進孭着愛兒在背上做掌上壓，一邊鍛練、一邊親子。

另邊廂，「占士」陳翊麟則與狗狗玩引體上升，原來在家中走廊裝上橫桿，也可以令小小的空間變成健身小天地，球員射籃講求臂力，林萬進及「占士」這些招數，球迷看了之後也能仿傚。而陳兆榮更創意十足，在家中利用一包米來做運動練力，證明沒東西可阻礙球員們「動起來」。

南華曾湛元瑜伽減壓

正所謂停賽不停練，南華年輕後衞曾湛元去季助球隊贏得銀牌及甲一聯賽雙料冠軍，雖然如今未能如常集練，但私底下「元仔」都有進行不同的練習來保持狀態，期望隨時回到球場再衝錦標。近日，他在IG分享了做瑜伽的圖片，只見鋼條身材的他有板有眼地舒展拉筋，他指做瑜伽可幫助減低生活的壓力，而很多世界知名的球會，都會透過瑜伽來作為輔助訓練，以助伸展肌肉及增強平衡力。

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