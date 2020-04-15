英超擬簽互不挖角條約！逼球星留隊

新冠肺炎令各地聯賽停擺，球會收入大減，紛紛要求球員減薪，難免惹起球員反抗，隨時要求轉會。英國《每日郵報》爆料，指英超及英冠球會計劃簽署「和平條約」，嚟緊轉會窗互不挖角對方球員，變相減少球員出路，令佢哋冇得威脅轉會，焗住接受減薪留隊。

英超賽會、英格蘭足球聯盟（EFL）及英格蘭職業足球運動員協會（PFA）上月舉行會議，草擬一個要所有球員齊齊減薪2成嘅方案，估計總金額高達1億零500萬英鎊。

雖然3個組織未有就球員減薪方案作出最後決定，但部分球會已率先推行延遲出糧，修咸頓延遲發放4至6月份部分人工，阿仙奴更加計劃減薪12.5%。如果疫情冇改善，賽事又要推遲重開嘅話，球會肯定會進一步實施「緊縮政策」，到時減薪幅度可能更大。

球會老闆都預咗到時球員會以離隊作威脅，因此有數間英超及英冠球會嘅高層秘密開會商討制定「和平條約」嘅可能性，簽署條約嘅球隊，就唔會搶簽對方球員，令球員少咗跳槽機會，自然要焗住接受減薪留隊。

有英冠球會高層人士話：「一旦要球員減薪，球員一定話要離隊，轉投一支畀到佢哋滿意人工嘅球隊，為咗避免呢種情況發生，英超及英冠球會有必須達成協議，唔好趁機挖角對方球員。我哋亦要令球員明白，一係接受減薪，一係睇住球會崩潰，事實上現時亦冇乜球會可以開出高薪合約。」球會班主已經有晒全盤計劃，睇來球員今次都係要硬食減人工。