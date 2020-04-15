達成協議！沙特王儲29億收購紐卡素

新冠肺炎之下，球會價值下跌，吸引到富豪趁機撈底，英國傳媒報道，指沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼嘅投資基金已經同紐卡素班主艾殊利達成協議，將以3億鎊(約29億港元)收購呢間英超球會。

紐卡素周二(14日)已經將長達31頁賣盤談判文件交畀英超賽會，等候官方審核，預料需要4星期處理，如果通過就會正式易主。

艾殊利2007年以1.33億鎊買入紐卡素，幾個月前爆出穆罕默德‧薩勒曼要收購「喜鵲」，當時艾殊利仲堅持要3.4億鎊先至肯賣盤，但由於受疫情打擊，議價能力大減，依家惟有接受3億鎊報價。

負責今次收購事務嘅中間人施達夫利曾經協助阿聯酋王室成員文梳亞入主曼城，佢本人亦睇好交易可以順利完成，認為球會前景一片光明，自己都出資3000萬鎊買入紐卡素10%股份。

艾殊利入主紐卡素13年以來，淨係睇住盤數要收支平衡，希望可高價賣盤大賺一筆，因此唔肯使錢簽具分量嘅球員，搞到球隊2次降落英冠，上年主帥賓尼迪斯正因球隊拒絕開水喉買人，嬲到約滿離隊。呢個肥佬老闆堅冇人情味，2008至2015年效力紐卡素嘅阿根廷翼鋒約拿斯古迪利斯，曾捱義氣與球隊經歷降班、升班等高山低谷，依然忠心不二，雖然喺2013年確診患睾丸癌，但佢最終戰勝癌魔復出，更喺2015年聯賽煞科戰對韋斯咸入波兼助攻，協助「喜鵲」贏波護級成功，點知冇耐佢收到球隊嘅電話通知，話決定唔同佢續約，雙方一度對簿公堂。唔單止對球員無情，對員工更加苛刻，有指如果有人長期請假、去廁所太耐或多次喺公司打電話，都會被炒魷，近年救護車多次出入聖占士公園球場，正因為員工有病都唔敢請假，可見「吸血鬼」艾殊利賣盤走人，對「喜鵲」球迷嚟講，絕對係期待已久嘅好消息。紐卡素將來有王儲大水喉射住，隨時成為新豪門。

值得一提，上年有傳穆罕默德‧薩勒曼想收購曼聯，但依家卻入主紐卡素，睇來紅魔鬼都好難脫離格拉沙家族控制。