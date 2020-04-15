【特稿】血腥君王殺到！英超從此多事

沙特王儲穆罕默德．薩勒曼收購紐卡素，「喜鵲」球迷本應值得高興，因為呢位沙特阿拉伯王位繼承人富可敵國，手指尾漏少少錢出來，已經夠將紐卡素打造成豪門球會，複製曼城、巴黎聖日耳門爭霸之路。

不過，穆罕默德．薩勒曼過去嘅「黑歷史」亦令人對佢有所顧忌，特別係用血腥手段鏟除異己，其他英超球會真係要打醒十二分精神。

年僅34歲嘅穆罕默德．薩勒曼係現任沙特國王薩勒曼第八個仔，佢唔止係王儲，仲身兼第一副首相、國防大臣等要職，國家大權在握。

穆罕默德．薩勒曼可以話係一位「雙面人」，一方面持開明態度，促進沙特大力發展旅遊、投資等新行業，希望減少對石油嘅依賴。但另一方面以血腥手段鏟除異己，被指喺2018年下令殺死沙特異見分子記者卡舒吉，並將屍體肢解，轟動一時。

穆罕默德．薩勒曼亦被指涉及入侵美國《華盛頓郵報》老闆兼富豪貝索斯嘅手機，因為卡舒吉生前曾經喺《華盛頓郵報》專欄撰文批評沙特政府。早前沙特3名高級王室成員涉嫌發動政變，試圖推翻薩勒曼父子，結果被捕，面臨死刑。

另外，近期沙特同俄羅斯爆發石油大戰，搞到油價及股市大跌，都係由儲穆罕默德‧薩勒曼策劃，可見呢位「恐怖王儲」殺傷力有幾大。

難怪網民都替紐卡素球員擔心，因為一旦輸波，隨時命都冇，而對手亦怕贏咗紐卡素，會返唔到屋企。