亞冠盃最快7月先重開

由於新冠肺炎疫情未見減退，亞洲足協官方宣布，所有5、6月份的亞洲賽事，包括亞冠盃分組賽、亞協盃外圍賽、附加賽及分組賽都要擇日重賽，最快7月先可以重開。

亞冠盃分組賽因受疫情影響，3月初開始已宣告延期，部分球隊踢咗兩輪分組賽，3支中超代表則因為國內最早出現感染情況，一場分組賽都未踢過。原定6月份舉行嘅2022世盃外圍賽亞洲區及2023亞洲盃外圍賽都要延期舉行。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.澳職：4月22號再決定復賽安排

2.比甲：暫定腰斬，4月24日開會再決定

3.德甲、德乙：暫停至4月30日

4.智甲：最快4月30日重開

5.韓職：有意5月重開

6.自由盃、南球盃：暫定5月7日重開

7.美職：最快5月10日重開

8.挪超：暫定5月23日開咧

9.西甲、西乙：爭取5月28日復賽

10.意甲：計劃5月31日復賽

11.俄超：最快6月1日重開

12.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：計劃6月6日重開

13.日職、日乙、日聯盃：可能6月初重開

14.瑞超：暫定6月初開咧

15.法甲、法乙：計劃6月17日重開

16.荷甲、荷乙：計劃6月19日重開

17.亞冠盃：暫定7月重開

18.歐聯、歐霸：計劃8月重開，8強至決賽改為一場淘汰制

19.巴甲：延遲開咧

20.巴省聯：暫停至另行通知

21.葡超：暫停至另行通知

22.墨超：暫停至另行通知

23.阿超盃：暫停至另行通知

24.中冠盃：暫停至另行通知

25.歐國盃：延至明年6月11日舉行

26.美洲盃：延至明年6月11日舉行

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