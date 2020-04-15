疫情無阻人生大事　「入樽王」：佢答應呀！

在NBA停擺期間，公牛「入樽王」拿芬（Zach Lavine）在自家後院完成了一件人生大事，他日前在社交平台宣布求婚成功，即將與青梅竹馬女友瑪兒(Hunter Mar)攜手邁入人生下一階段。

只要遇上對的人，簡單求婚也很浪漫。當時拿芬與女友在家中後院為品牌拍攝訓練片段後，藉故要和愛犬合照，突然從口袋掏出事前準備好的鑽戒，單膝下跪向女友求婚，瑪兒感動落淚並點頭答應。

隨後拿芬在IG發佈成功求婚照片，並宣布抱得美人歸：「你是我的所有，我會全心全意去愛你。在我17歲那年，我們就開始相戀，已經是一段很長時間。你是我永遠的摯愛，我想和你永遠在一起。」

25歲的拿芬與女友相戀8年結束愛情長跑，訂下婚約，兩人向來感情穩定，即使拿芬曾經因膝傷報銷賽季，瑪兒都不離不棄陪在他的左右。

拿芬兩年前和公牛簽下了7800萬美元的大合同，今季平均為公牛場均上陣34.8分鐘，25.5分、4.8籃板、4.2助攻及1.5偷球均為職業生涯新高，如今又與女友「拉埋天窗」，可說是事業愛情兩得意。

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