希爾斯堡慘劇31周年　高普領紅軍網上悼念

1989年4月15日發生在希爾斯堡球場發生人踩人慘劇，今天正是31周年的日子，受到新冠肺炎疫情的影響，當地取消了公開悼念活動，但利物浦領隊高普及隊長佐敦軒達臣等拍攝短片悼念死難者，並會在英國時間15號作網上悼念直播，紅軍球星都會參與。

利物浦官網特別為當年96位喪生的球迷拍成短片及發文作悼念，並表示即使今年遇上新冠肺炎疫情，但不會取消悼念，而轉為網上進行。利物浦球星及職員將於當地時間周三作下午3時進行網上直播默哀儀式，主場晏菲路球場將會掛上悼念橫額，到了下午3點06分，即當年比賽腰斬的時間，全體職員會默哀1分鐘，球場亦會下半旗致哀。

當年的慘劇導致96人喪生，不但是利物浦，也是全世界悲痛的一天，在希爾斯堡球場上演的英足盃利物浦對諾定咸森林，不幸發生球迷騷亂，大批球迷湧入本身已相當擠迫的中央看台，而由於當時球場以鐡絲網分隔不同場區，令人流無路可走，導致發生人踩人慘劇。

利物浦每年都會舉行悼念儀式，2014年即慘劇發生的25周年舉行了慈善賽，多位名宿包括杜格利殊、科拿、奧雲、班尼斯及麥馬拿文等都有列陣，對住侯利亞帶領的國際隊，最終兩隊2比2握手言和。