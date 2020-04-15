李振豪病房搵樂趣　來回跑1000次轉到暈

香港空手道代表李振豪三月確診後，不經不覺已經住院近一個月，本月10日他接受病毒測試，仍然呈陽性反應，不過他十分樂觀，表示「會用意志勇敢面對」。李振豪在病房作出新嘗試，成功在狹窄的房間通道跑完5公里，為沉悶的住院生活添一點樂趣。

在李振豪facebook專頁的片段所見，他每跑7步就要轉一次身，跑到第350個來回時，終於出汗脫去帽子，跑完1000次來回、2000次轉身之後，最終花了足足1小時28分鐘31秒完成5公里。他笑說：「做人最忌太有自信，原本我以為可以45分鐘完成，但原來要跑接近1個半小時，而且可能房間太凍，沒有怎麼出汗。實驗過後絕對不建議大家試，因為跑太快會頭暈，跑太慢又出不到汗。」

李振豪不放棄精神感動全城，不少網民都留言為他打氣：「希望下一個帖就是聽到你話已康復可出院」、「謝謝你為大家注入正能量，祝你早日康復，加油！」，大師兄李嘉維更叫他下次挑戰一萬次來回。

為鼓勵港人在家運動，亞運銅牌得主李嘉維（Jimmy）近日在facebook宣布舉辦網上免費空手道網上體驗班，透過視像軟件教授基本空手道技術、自由搏擊技術、體能訓練及伸展運動。最後一節免費課堂將於4月17日晚上7至8時進行，有興趣跟Jimmy學空手道的人不容錯過。

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