蘇斯克查癲咗！收購名單多達14人

曼聯領隊蘇斯克查準備今夏大肆增兵，重建紅魔鬼王朝，英國傳媒指蘇B收購目標多達14人，甚至更多，總之要令球隊來季脫胎換骨。

英國《標準晚報》指曼聯將會首先簽入前鋒、翼鋒、中場，其他位置方面，蘇斯克查亦希望增強，佢早前已經表達掃貨嘅決心：「現時經濟環境之下，轉會市場多變，可能有球會突然需要出售球員，我哋可以利用呢個時機，曼聯係最大球會之一，財政上好健全。」

《標準晚報》列出蘇斯克查嘅收購名單，防線上有2位意甲中堅馬菲斯迪歷特、高列巴尼，效力拿玻里嘅高列巴尼身價達9000萬鎊，曼聯未必出錢收購。由於紅魔鬼知道祖雲達斯想回購保羅普巴，所以傾向用普巴向祖記交換馬菲斯迪歷特。

中線目標多達6人，包括2位英格蘭國腳中場占士麥迪臣、基亞利殊、伯明翰16歲天才伯明翰祖迪比寜咸，仲有阿積士主力雲迪碧克。如果買唔到呢幾位人氣球星，可能轉為收購紐卡素嘅桑恩朗達夫、韋斯咸嘅迪格蘭賴斯。

鋒線上有盛傳會加盟嘅查頓辛祖，以及身價2億鎊嘅熱刺射手哈利卡尼，而迪姆華拿同穆沙迪比利分別係利物浦、車路士嘅目標，相信要簽入佢哋並唔容易，難怪網民認為曼聯最後可能只會買斷上海申花借將恩哈路。

事實上，曼聯要買齊所有人，幾乎係冇可能，但如果前中後三線都各有1位球星加盟，紅魔鬼實力肯定會大升呢。

蘇斯克查收購名單

後衞

馬菲斯迪歷特(祖雲達斯)

高列巴尼(拿玻里)

中場

占士麥迪臣(李斯特城)

基亞利殊(阿古東維拉)

祖迪比寜咸(伯明翰)

迪格蘭賴斯(韋斯咸)

桑恩朗達夫(紐卡素)

雲迪碧克(阿積士)

前鋒

哈利卡尼(熱刺)

查頓辛祖(多蒙特)

恩哈路(上海申花)

迪姆華拿(RB萊比錫)

穆沙迪比利(里昂)

比洛迪(拖連奴)